Meta présente son travail sur des gants haptiques avancés qui faciliteraient l’amélioration de la connexion dans le métaverse

Cela devrait exciter ceux qui attendent avec impatience une expérience métaverse entièrement immersive, tout en refroidissant probablement les attentes quant au moment où cette expérience de niveau supérieur deviendra une réalité.

Aujourd’hui, Meta – la société anciennement connue sous le nom de Facebook – a fourni un nouvel aperçu de son travail sur le développement de gants haptiques, qui vous permettraient de ressentir et d’interagir avec des objets virtuels dans l’espace numérique.

Comme expliqué par Meta :

« Imaginez travailler sur un puzzle 3D virtuel avec l’avatar 3D réaliste d’un ami. Lorsque vous prenez une pièce de puzzle virtuelle sur la table, vos doigts s’arrêtent automatiquement de bouger lorsque vous la sentez à portée de main. Vous ressentez la netteté des bords du carton et la douceur de sa surface lorsque vous le tenez pour une inspection plus approfondie, suivi d’un claquement satisfaisant lorsque vous le placez en place.

C’est une avancée incroyable, mais comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la réalité de ces outils abordables et accessibles pour les consommateurs réguliers est encore loin. Je veux dire, regardez le désordre des câbles reliant ces prototypes.

Il est difficile de dire à quelle distance de tels éléments peuvent se trouver, mais Meta dit qu’il leur a fallu sept ans pour en arriver là, ce qui a impliqué la création d’avancées technologiques et d’éléments entièrement nouveaux pour répondre aux besoins du projet.

Par exemple:

« Pour offrir un toucher réaliste, un gant haptique a besoin de centaines d’actionneurs (petits moteurs) sur toute la main, se déplaçant de concert de manière à donner au porteur l’impression de toucher un objet virtuel. Mais les actionneurs mécaniques existants créent trop de chaleur pour qu’un tel gant puisse être porté confortablement toute la journée. Ils sont également trop gros, rigides, chers et gourmands en énergie pour restituer des sensations haptiques réalistes.

Meta a dû développer de nouveaux actionneurs pour répondre à ces besoins, ce qui ajoute non seulement de la complexité technique, mais aussi des coûts. Et si vous considérez que les actionneurs de serrure de porte de voiture coûtent environ 200 $ chacun, vous pouvez probablement avoir une idée du coût d’achat d’une version fonctionnelle de ces gants, avec des «centaines» d’entre eux attachés à la surface de la main.

Nous sommes donc encore loin de les ramasser au Walmart local et de dériver dans des mondes virtuels. Mais ils arrivent et ils pointent vers un nouvel avenir immersif dans le métavers. Mais nous n’en sommes pas encore là.

C’est là que le changement de nom Meta de Facebook a peut-être suscité une certaine confusion, les aspirants leaders technologiques et investisseurs sautant sur tout ce qui inclut « métaverse » dans la description pour s’assurer qu’ils restent en avance sur la courbe et au-dessus de la prochaine avancée technologique. Beaucoup ont raté les médias sociaux lorsqu’ils ont pris de l’importance pour la première fois, les rejetant comme une mode temporaire, et ils tiennent à éviter la même erreur. Mais pour le moment, nous ne sommes pas vraiment proches d’un métaverse fonctionnel, comme Meta et d’autres l’envisagent, incorporant des mondes numériques universels co-créés accessibles à tous et facilitant tous les nouveaux types d’interaction et d’engagement basés sur les avatars.

Cet écart entre la vision et la réalité pourrait être à l’origine du battage médiatique soudain autour des NFT, que beaucoup voient comme une fenêtre sur la prochaine étape, où vous pouvez présenter l’art numérique dans des domaines virtuels, et même créer des avatars AR/VR basés sur ces images de personnages animés.

Pour la grande majorité, cela n’arrivera pas, alors que nous n’avons même pas encore les exigences de schéma pour un métavers universel, donc personne ne sait ce qui sera nécessaire pour créer des avatars et des personnages 3D, et qui hébergera le royaumes numériques où de tels personnages pourraient vivre.

Mais les investisseurs voient le profit. Quelque part. Peut-être que les futures galeries d’art numérique mettront l’accent sur ces premières créations NFT, et peut-être que la communauté plus large autour de certains NFT conduira à la phase suivante.

Tout cela est un peu déroutant en ce moment, mais comme le montrent les expériences de Meta avec les gants haptiques, alors que cette phase future arrive, c’est encore loin, et il y a encore beaucoup de travail de développement à venir avant que nous puissions faciliter un engagement numérique plus immersif, à au moins au niveau dont les gens discutent.

Comme le note Meta lui-même :

« Certaines des technologies nécessaires pour offrir des expériences haptiques crédibles en réalité virtuelle et augmentée n’existent pas encore. »

Un tel développement peut s’accélérer rapidement et même vous surprendre si vous n’y prêtez pas attention. Mais il convient de noter l’écart entre où nous sommes et où nous serons, et de considérer ce que cela signifie pour l’investissement immédiat lié au métaverse.