Meta publie un nouveau guide de cadeaux tendance basé sur l’activité de Facebook Marketplace

En panne d’idées de cadeaux de Noël, en particulier pour les personnes que vous ne connaissez pas très bien (comme, disons, des collègues via Office Secret Santa) ?

Cela pourrait aider – l’équipe de Facebook Marketplace a mis en place un nouveau guide de cadeaux d’articles tendance basé sur les ventes et les intérêts du Marketplace, qui pourrait fournir des conseils pratiques pour les cadeaux à petit budget et pour l’inspiration de dernière minute.

Le guide couvre une gamme de tendances générales en matière de cadeaux pour hommes et femmes, ainsi que pour les enfants et les animaux de compagnie.

Le format est assez simple – il y a un affichage d’idées cadeaux, basées sur des articles tendance, avec des liens vers des onglets de recherche pertinents sur Facebook Marketplace.

Ce qui pourrait également fournir des informations intéressantes sur le commerce électronique pour les spécialistes du marketing, avec des sections supplémentaires sur les tendances du jardinage ainsi que sur la mode et la beauté.

Cela pourrait vous donner un aperçu plus large des tendances parmi les consommateurs cette année, même si cela convient parfaitement aux achats de Noël.

Mais encore une fois, on n’a pas vraiment l’impression que Noël est plus tard cette semaine, n’est-ce pas ? On a toujours l’impression que juillet était il y a quelques semaines, avec la chronologie induite par COVID faussant la perception générale du temps.

Dans cet esprit, ce guide pourrait bien être d’une grande valeur, tandis qu’il contient également une section sur les tendances du Nouvel An qui pourrait également aider à la planification et aux efforts de marketing.

Ce n’est pas très détaillé et l’accent est clairement mis sur la vente de plus de choses sur Marketplace. Mais en tant que guide de recherche et d’informations, cela pourrait aider à donner plus de perspective sur ce que les gens recherchent cette année.

Vous pouvez télécharger le guide complet des cadeaux Facebook Marketplace pour 2021 ici