Meta publie une nouvelle étude sur l’importance de maximiser l’inclusion dans le jeu [Infographic]

Meta a publié une nouvelle étude qui examine comment les développeurs de jeux devraient chercher à maximiser l’inclusion dans leurs projets, afin de répondre aux besoins des personnes de genres et d’orientations sexuelles différents, ce qui peut à la fois fournir un environnement plus accueillant pour tous les utilisateurs potentiels, tout en favorisant plus d’acceptation dans la société en général.

Comme expliqué par Meta :

« La diversité sans cesse croissante des joueurs dans le monde présente une énorme opportunité pour les développeurs de jeux et les sociétés de jeux de représenter de manière plus authentique la société et la clientèle de l’industrie. Pour que les gens se sentent inclus et à l’aise – et se positionnent pour un succès à long terme – l’industrie du jeu doit aborder de manière significative la représentation et l’inclusion dans plusieurs domaines, y compris les jeux eux-mêmes, la composition de l’industrie et la façon dont les jeux sont commercialisés.

L’étude complète de 36 pages de Meta fournit une gamme de recommandations clés sur la façon dont les développeurs peuvent maximiser l’inclusion dans leurs jeux, tandis que Meta a également publié l’aperçu infographique ci-dessous des principales conclusions.

Et étant donné l’influence plus large du jeu sur la culture Web, il est probable que bon nombre de ces leçons et notes s’appliquent à plus que le seul jeu.

Consultez l’aperçu ci-dessous pour en savoir plus.