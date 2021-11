Meta remplace déjà Oculus Quest 2 par Meta Quest 2 dans ses publicités

Suite à l’annonce la semaine dernière que Facebook changeait son nom en Meta, le conglomérat de médias sociaux et de collecte de données a commencé à renommer certains de ses produits et services. L’Oculus Quest 2 est l’un des premiers produits à connaître un premier changement.

Dans un article de blog Oculus, la société a annoncé que Downtown Disney aurait une démo gratuite de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge en VR, à l’extérieur du Disneyland Resort à Anaheim, en Californie. Plus précisément, il s’agirait d’une démo sur la « Meta Quest ».

Il y a à peine une semaine, Meta a annoncé que l’Oculus Quest serait renommé Meta Quest « à partir du début de 2022 ». Mais il semble que l’entreprise ne prenne pas de temps comme l’approche actuelle. L’Oculus Quest 2 est toujours en vente dans les vitrines, mais cela pourrait apparemment changer à tout moment maintenant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors que le Quest 2 est actuellement le seul casque à avoir officiellement reçu quelque chose qui rappelle le changement de marque, les applications originales Oculus Quest et Oculus subiront bientôt ce changement de marque, ainsi que le blog Oculus ou la boutique Oculus. Même les produits plus anciens comme l’Oculus Rift S et l’Oculus Go pourraient être renommés rétroactivement, bien qu’ils ne soient plus en vente. Nous devrons attendre et voir.

Si vous habitez près de Disneyland et que vous souhaitez essayer la démo, elle sera disponible du 21 novembre 2021 au 5 janvier 2022 de 12h à 20h. qui essaie la démo recevra une carte-cadeau de 25 $ dans le Quest Store – assez pour acheter un ou deux des meilleurs jeux Oculus/Meta Quest 2.

Perfection VR sans accord

Méta Quête 2

Le meilleur casque VR

Le Meta Quest 2 offre l’une des expériences de réalité virtuelle les plus fluides et de haute qualité grâce à son facteur de forme sans accord et à sa bibliothèque d’expériences exceptionnelles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.