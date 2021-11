Meta retarde le cryptage des messages sur Facebook et Instagram jusqu’en 2023

Meta utilise déjà le cryptage de bout en bout sur son service de messagerie WhatsApp. Crédits : .

Meta, la société mère propriétaire de Facebook et d’Instagram, a déclaré que le cryptage de la messagerie sur les applications serait repoussé à 2023, suite à des problèmes de sécurité des enfants.

La société avait précédemment déclaré que le cryptage pour Facebook et Instagram se produirait au plus tard en 2022.

La décision est intervenue près de 18 mois après qu’une coalition mondiale de 130 organisations de protection de l’enfance a sonné l’alarme sur les dangers du cryptage de bout en bout pour les enfants.

Le cryptage de bout en bout fonctionne essentiellement en « brouillant » les données pendant qu’elles se déplacent entre les téléphones et d’autres appareils. La seule façon de lire les messages cryptés serait d’obtenir un accès physique à un appareil déverrouillé qui les a envoyés ou reçus.

Le cryptage de bout en bout garantit qu’à part l’expéditeur et le destinataire, aucun tiers ne peut lire les messages, y compris la police et Meta elle-même.

Bien que le cryptage puisse sembler une bonne chose du point de vue de la confidentialité, les groupes de sécurité des enfants et les politiciens craignent à juste titre qu’il puisse entraver les enquêtes policières sur la maltraitance des enfants.

Selon la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC), la messagerie privée « est la première ligne des abus sexuels sur enfants ». Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a également critiqué le cryptage des messages, affirmant qu’il pourrait « gravement entraver » l’application des lois dans la poursuite d’activités criminelles, y compris la maltraitance d’enfants en ligne.

Meta utilise déjà un cryptage de bout en bout sur son service de messagerie WhatsApp et les appels vocaux et vidéo ont déjà été cryptés sur Facebook Messenger.

Plus de 20 millions de signalements de maltraitance d’enfants en ligne ont été envoyés par Facebook en 2020. (Meta)

« Les gens s’attendent à ce que leurs communications privées soient sécurisées et ne soient vues que par les personnes à qui elles les ont envoyées – pas les pirates, les criminels, les gouvernements trop étendus ou même les personnes qui exploitent les services qu’ils utilisent », a déclaré le chef de Meta, Mark Zuckerberg plus tôt dans la défense du cryptage.

Cependant, les applications de Meta sont utilisées par 2,8 milliards de personnes chaque jour. En 2020, plus de 21 millions de signalements d’abus sexuels sur des enfants dans le monde sont venus de l’industrie de la technologie au Centre national américain pour les enfants disparus et exploités.

Plus de 20 millions de ces rapports provenaient de Facebook.

« Facebook a raison de ne pas procéder au cryptage de bout en bout tant qu’il n’a pas un plan approprié pour empêcher que la maltraitance des enfants ne soit détectée sur ses plateformes », a déclaré Andy Burrows, responsable de la politique en ligne de la sécurité des enfants de la NSPCC.

Les demandes d’accès à l’information de la NSPCC adressées à 46 forces de police d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse ont révélé que plus de 9 470 cas d’images d’abus sexuels sur des enfants et d’infractions sexuelles d’enfants en ligne ont été signalés à la police et 52 % d’entre eux ont eu lieu sur des applications appartenant à Meta.

Plus d’un tiers des cas ont eu lieu sur Instagram et 13% sur Facebook et Messenger, très peu sur WhatsApp.

Les plans de Meta pour étendre le cryptage à ses autres applications telles que Facebook Messenger et les messages directs Instagram pourraient aggraver la distribution d’images d’abus d’enfants ou le toilettage en ligne sur les plateformes.

Antigone Davis, directrice mondiale de la sécurité de Facebook, prend la parole sur scène lors du Teen Vogue Summit 2018. (.)

Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité de Meta, a écrit samedi dans The Telegraph que le retard dans la mise en œuvre du cryptage était dû au fait que l’entreprise souhaitait « protéger les communications privées des personnes et assurer la sécurité des personnes en ligne ».

« Nous pensons que les gens ne devraient pas avoir à choisir entre la confidentialité et la sécurité, c’est pourquoi nous intégrons de solides mesures de sécurité dans nos plans et nous engageons avec des experts en confidentialité et en sécurité, la société civile et les gouvernements pour nous assurer que nous obtenons ce droit », a déclaré Davis .

La nouvelle approche de Meta se concentrera sur « empêcher que des dommages ne surviennent en premier lieu, donner aux gens plus de contrôle et réagir rapidement en cas de problème ».

La société prend également des mesures supplémentaires pour protéger les enfants en les transférant par défaut sur des comptes privés ou « amis uniquement » et en interdisant aux adultes de leur envoyer des messages s’ils ne sont pas déjà connectés. Il éduquera également les jeunes avec des « conseils intégrés à l’application pour éviter les interactions indésirables ».

Plus tôt cette année, Meta a déployé des contrôles pour permettre aux gens de décider qui pourrait interagir avec eux. Les gens peuvent également filtrer automatiquement les demandes de messages directs sur Instagram qui contiennent des mots, des phrases et des emojis potentiellement offensants.

Meta encourage également les gens à signaler les messages nuisibles en les incitant à le faire lorsque nous pensons qu’il pourrait y avoir un problème.

Le cryptage des messages de bout en bout affaiblit les enquêtes sur la maltraitance des enfants en ligne. Crédits : Pexels

« Lorsque nous trouvons des abus, nous renvoyons aux autorités et répondons rapidement aux demandes de données valides pour soutenir les enquêtes des forces de l’ordre », a déclaré Davis.

Le géant de la technologie utilisera désormais une combinaison de données non cryptées dans ses applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs pour assurer leur sécurité tout en contribuant aux efforts de sécurité publique. Ceci est similaire à la façon dont les rapports aux autorités de sécurité de l’enfance de WhatsApp sont faits.

Le moment de l’annonce coïncide avec le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne, qui deviendra loi vers 2023 et obligera les entreprises technologiques à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et à empêcher les abus sur leurs plateformes.

Melanie Dawes, directrice de l’Ofcom, l’organisme de réglementation chargé de l’application du projet de loi, a déclaré que les sociétés de médias sociaux devraient interdire aux adultes d’envoyer des messages directement aux enfants sous peine de sanctions pénales.

Avec la tempête de mauvaise presse que l’entreprise reçoit en ce moment, il semble que suspendre les discussions sur le cryptage pour la sécurité des enfants soit une décision plus sûre pour l’entreprise.



Qu’est-ce que l’Ofcom et que couvre-t-il ?

L’Ofcom est le régulateur des services de communication que nous utilisons et sur lesquels nous comptons chaque jour.

Le chien de garde s’assure que les gens tirent le meilleur parti de leur haut débit, de leur téléphone fixe et de leurs services mobiles, tout en gardant un œil sur la télévision et la radio.

Ofcom traite la plupart des contenus sur les services de télévision, de radio et de vidéo à la demande, y compris la BBC. Cependant, si votre plainte concerne quelque chose que vous avez vu ou entendu dans un programme de la BBC, vous devrez peut-être d’abord vous plaindre à la BBC.

Ses règles concernant les programmes de télévision et de radio sont énoncées dans le Code de la radiodiffusion.

Les règles du Broadcasting Code s’appliquent également au BBC iPlayer.

Ce code de radiodiffusion est le livre de règles que les radiodiffuseurs doivent suivre et il couvre un certain nombre de domaines, y compris ; protéger les moins de 18 ans, protéger le public contre les contenus préjudiciables et/ou offensants et veiller à ce que les informations, sous quelque forme que ce soit, soient rapportées avec l’exactitude voulue et présentées avec l’impartialité voulue.

Le public peut se plaindre auprès de l’Ofcom s’il pense qu’une violation du code de la radiodiffusion a été commise.

Chaque fois que l’Ofcom reçoit une plainte d’un téléspectateur ou d’un auditeur, il l’évalue pour voir si elle nécessite une enquête plus approfondie.

Si l’Ofcom décide d’enquêter, il inclura l’affaire dans une liste de nouvelles enquêtes, publiée dans le Broadcast and On Demand Bulletin.

Une enquête est un processus formel qui peut prendre un certain temps selon la complexité des problèmes en cause.

L’Ofcom peut également lancer des enquêtes en l’absence de plainte d’un téléspectateur ou d’un auditeur.

