Meta retarde le plan de cryptage complet de la messagerie jusqu’en 2023, offrant plus de temps pour le débat

Alors que Meta continue de faire avancer son plan complet d’intégration de la messagerie – malgré le fait que divers gouvernements et groupes de sécurité des enfants aient déconseillé l’initiative – la société a maintenant offert un certain sursis dans ses progrès, ce qui pourrait ouvrir la porte à plus de discussions sur les impacts négatifs potentiels de le projet.

En 2019, Facebook a annoncé son intention de fusionner les fonctionnalités de messagerie de Messenger, Instagram et WhatsApp, ce qui fournirait ensuite aux utilisateurs une boîte de réception universelle, avec tous vos fils de messages de chaque application accessibles sur l’une ou l’autre plate-forme. Cela simplifierait les connexions croisées, tout en ouvrant la porte à davantage d’opportunités pour les marques de se connecter avec les utilisateurs dans l’outil de messagerie de leur choix.

Mais des experts en sécurité des enfants ont tiré la sonnette d’alarme et plusieurs mois après l’annonce initiale de Facebook, des représentants des gouvernements britannique, américain et australien ont envoyé une lettre ouverte au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, demandant à l’entreprise d’abandonner son plan d’intégration, qui, par nécessité, inclure une extension du cryptage de bout en bout à toutes les options de messagerie de Facebook – maintenant Meta’s.

Les messages WhatsApp étant cryptés par défaut, le seul moyen d’intégrer les autres plateformes est de les amener au même niveau de sécurité. Ce qui, à un niveau, est positif, car il offre une plus grande confidentialité de la messagerie, mais d’un autre côté, il pourrait également protéger davantage les activités criminelles, car personne, pas même Meta lui-même, n’est en mesure de suivre les discussions cryptées. Cela signifie essentiellement que, comme effet secondaire, il y aurait une expansion massive du réseau de communication crypté de l’entreprise.

Comme indiqué, Meta a continué à faire des progrès constants dans l’initiative malgré l’opposition, mais le week-end dernier, dans un article d’opinion pour The Telegraph au Royaume-Uni, la responsable mondiale de la sécurité de Meta, Antigone Davis, a déclaré que l’entreprise ralentissait quelque peu ses progrès, afin de garantir que « nous obtenons ce droit ».

Comme expliqué par Davis :

« Chez Meta, nous savons que les gens s’attendent à ce que nous utilisions la technologie la plus sécurisée disponible, c’est pourquoi tous les messages personnels que vous envoyez sur WhatsApp sont déjà cryptés de bout en bout et pourquoi nous travaillons pour en faire la valeur par défaut à travers le reste de nos applications. Ce faisant, il y a un débat en cours sur la façon dont les entreprises technologiques peuvent continuer à lutter contre les abus et à soutenir le travail vital des forces de l’ordre si nous ne pouvons pas accéder à vos messages. Nous pensons que les gens ne devraient pas avoir à choisir entre la confidentialité et la sécurité, c’est pourquoi nous intégrons de solides mesures de sécurité dans nos plans et nous engageons avec des experts en confidentialité et en sécurité, la société civile et les gouvernements pour nous assurer que nous faisons les choses correctement.

Davis dit que Meta utilise une «approche à trois volets» pour répondre à ces préoccupations et maximiser la confidentialité. Cette stratégie implique l’utilisation d’une technologie de détection proactive pour rechercher des modèles d’activité suspects dans la messagerie, en fournissant davantage de contrôles aux utilisateurs pour filtrer les demandes de DM et en encourageant les utilisateurs à signaler leur activité.

Davis affirme qu’en mettant en œuvre ces mesures, Meta sera en mesure de répondre aux exigences des forces de l’ordre, sans avoir à faire de compromis sur la confidentialité des utilisateurs.

« Au fur et à mesure que nous déployons le cryptage de bout en bout, nous utiliserons une combinaison de données non cryptées dans nos applications, des informations de compte et des rapports des utilisateurs pour les protéger de manière à protéger la confidentialité tout en aidant les efforts de sécurité publique. Ce genre de travail nous permet déjà de faire des rapports vitaux aux autorités de sécurité de l’enfance à partir de WhatsApp. »

Mais cela demandera plus de développement, ce qui ralentira les progrès. Meta avait initialement déclaré qu’il prévoyait de mettre en place le processus d’intégration complet d’ici 2022, mais maintenant, Davis a repoussé ce délai.

« Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du cryptage de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023. En tant qu’entreprise qui connecte des milliards de personnes autour le monde et a construit une technologie de pointe, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des personnes et à assurer la sécurité des personnes en ligne.

Ce qui n’est peut-être pas une expansion significative, mais cela pourrait quand même donner aux autorités plus de temps pour plaider leur cause auprès de Meta et faire pression pour des révisions du plan, qui finira par voir tous les messages de l’une de ses applications opter pour le cryptage par défaut.

Mais même ainsi, il semble que Meta soit assez attaché à sa stratégie de fusion de messagerie. Une partie de la motivation supplémentaire pour cela pourrait être qu’en fusionnant le back-end de messagerie de l’entreprise, cela pourrait alors permettre à Meta de faire valoir que sa plate-forme, dans son ensemble, ne peut pas être démantelée.

Meta fait l’objet de diverses enquêtes antitrust, plusieurs recommandant que ses acquisitions précédentes d’Instagram et de WhatsApp soient réexaminées, et potentiellement annulées s’il s’avère qu’elles ont été initiées en raison de pratiques anticoncurrentielles. Si l’une de ces décisions ne va pas dans le sens de Meta, cela pourrait signifier qu’il devrait vendre Instagram et/ou WhatsApp – mais peut-être que si son back-end de messagerie est intégré, Meta pourrait faire valoir que ses composants peuvent ‘ t réellement être divisés, car ils font maintenant tous partie d’une plate-forme plus large.

Ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle Meta est si désireux d’aller de l’avant, malgré l’opposition au plan – mais peut-être qu’avec 12 mois supplémentaires ajoutés au processus, plus de débat peut avoir lieu, ce qui pourrait arrêter le changement.

Encore une fois, le contre-argument le plus fort vient des groupes de sécurité des enfants, qui disent qu’un cryptage de messagerie plus large offrira une meilleure protection aux groupes criminels.

La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants, par exemple, a fait valoir que toute mesure visant à restreindre davantage l’accès aux plateformes de messagerie par les forces de l’ordre augmenterait le potentiel d’utilisation de ces plateformes parmi les groupes d’auteurs.

Selon le directeur général de la NSPCC, Peter Wanless :

« La messagerie privée est en première ligne des abus sexuels sur les enfants, mais le débat actuel sur le cryptage de bout en bout risque de laisser les enfants sans protection là où il y a le plus de mal. »

Il s’agit d’un point de débat majeur, mais il en va de même pour la vie privée et le choix individuel, et la question même souligne l’équilibre et les nuances d’une telle discussion, où, d’un point de vue optimiste, c’est une bonne initiative, mais les mauvais acteurs pourront également de les manipuler à leurs propres fins.

Ce qui est le cas dans pratiquement tous les débats sur les médias sociaux – la plupart des systèmes et processus, dans un sens général, ont un impact positif sur l’interaction et l’engagement, mais la minorité de criminels et de groupes cherchant à manipuler le système sont généralement également capables de glaner un niveau de bénéficier des mêmes mises à jour.

Ce dernier peut être beaucoup plus dommageable, mais le premier s’adresse à plus de personnes. C’est pourquoi il n’y a pas de réponses faciles à de telles considérations.

Essentiellement, le débat sur le chiffrement de la messagerie est un microcosme de nombreux autres arguments de processus algorithmiques et systématiques – optez-vous pour le changement qui apportera le plus d’avantages à la plupart des gens, ou cherchez-vous à le restreindre, même si cela diminuera la satisfaction globale des utilisateurs, et donc la rétention et les performances ?