Meta s’associe à des experts de l’industrie pour un nouveau processus de détection et de suppression du « porno de vengeance »

Meta se joint à une nouvelle initiative pour aider à protéger les gens contre le « porn vengeance », où du contenu intime les mettant en scène est mis en ligne sans leur consentement.

Meta a mis en place des processus pour aider à détecter et à supprimer la pornographie vengeresse depuis 2018, mais maintenant, la société rejoint une coalition d’organisations d’assistance et de plates-formes technologiques sur un nouveau programme qui fournira aux utilisateurs un autre moyen de suivre leurs images en ligne, et arrêter leur utilisation sur le Web.

Comme expliqué par Meta :

«Aujourd’hui, Meta et Facebook Ireland soutiennent le lancement de StopNCII.org avec la UK Revenge Porn Helpline et plus de 50 organisations à travers le monde. Cette plate-forme est la première initiative mondiale de ce type pour aider en toute sécurité les personnes concernées dont les images intimes (photos ou vidéos d’une personne présentant de la nudité ou de nature sexuelle) peuvent être partagées sans leur consentement. La UK Revenge Porn Helpline, en consultation avec Meta, a développé cette plate-forme avec la confidentialité et la sécurité à chaque étape grâce aux nombreuses contributions des victimes, des survivants, des experts, des défenseurs et d’autres partenaires technologiques.

Le processus fonctionne comme ceci – si vous craignez que des images ou des vidéos de vous soient partagées en ligne sans votre consentement, vous pouvez vous rendre sur StopNCII.org et créer un dossier.

La création d’un dossier implique une « empreinte numérique » du contenu en question via votre appareil.

Comme expliqué ici, votre contenu n’est ni téléchargé ni copié depuis votre appareil, mais le système le scannera et créera un « hachage », qui sera ensuite utilisé pour la correspondance.

« Seul le hachage est envoyé à StopNCII.org, l’image ou la vidéo associée reste sur votre appareil et n’est pas téléchargée. »

À partir de là, le hachage unique est partagé avec les plates-formes technologiques participantes, y compris désormais Meta, pour une utilisation dans la détection et la suppression de toutes les variations des images qui ont été partagées, ou tentent d’être partagées, dans leurs applications.

C’est un bon moyen coordonné de s’attaquer à ce qui peut être un crime dévastateur, avec des utilisateurs nommés et humiliés en public, via les réseaux sociaux, causant potentiellement des dommages psychologiques et perceptuels à long terme.

Et avec des recherches montrant qu’un adulte américain sur 12 a été victime d’abus basés sur l’image, les jeunes étant beaucoup plus touchés par de tels abus, il s’agit d’un problème critique, probablement plus que ce à quoi beaucoup s’attendraient.

La prévalence de la pornographie de vengeance a en fait augmenté pendant la pandémie, l’association caritative britannique Refuge contre la violence domestique ayant signalé une augmentation de 22% des rapports de pornographie de vengeance au cours de la dernière année. Des solutions simplistes comme « ne vous prenez pas en photo » méconnaissent en grande partie les changements culturels et ne sont d’aucune aide rétrospectivement de toute façon, et il est important pour Meta, et d’autres plateformes sociales, de faire ce qu’ils peuvent pour répondre à cette préoccupation croissante, et apporter une assistance aux utilisateurs impactés.

L’application plus large de ce système basé sur le hachage pourrait être un grand pas dans l’amélioration de ce processus et, espérons-le, le partage d’une voie d’action simplifiée pour les victimes.

Vous pouvez en savoir plus sur le processus ici.