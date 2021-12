Meta s’emparant de plus d’espace dans le Spring District de Bellevue avec le bail d’un cinquième immeuble de bureaux

Le Spring District à Bellevue, Washington (Photo . / Kevin Lisota)

Cherchant à étendre sa participation déjà importante à Bellevue, dans l’État de Washington, la société mère de Facebook, Meta, s’apprête à investir 213 000 pieds carrés supplémentaires de bureaux dans le quartier de Spring en pleine croissance.

D’abord rapporté par le Puget Sound Business Journal, le nouveau bail ajoute un autre bâtiment aux quatre de la société à Bellevue, y compris ce qui allait être à l’origine un nouveau siège social de REI, que Meta a acheté l’année dernière pour 367 millions de dollars.

Le nouvel espace, appelé Building 13, est un immeuble de neuf étages conçu par NBBJ qui devrait être achevé en 2024.

Il s’agit de la deuxième saisie de Meta pour plus d’espace dans le quartier tentaculaire de Spring cette année. En juillet, la société a obtenu un bail pour le bloc 5, un immeuble de bureaux de 11 étages et 345 000 pieds carrés dont l’ouverture est prévue en 2023.

Meta disposera désormais de cinq bâtiments dans le Spring District. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’expansion s’ajoute à la présence croissante du géant de la technologie dans la région de Seattle, y compris le quartier de South Lake Union, Bellevue et Redmond, Washington, où il compte plus de 7 000 employés et environ 3,3 millions de pieds carrés de bureaux. Le centre d’ingénierie de la société de médias sociaux est le plus grand de Meta en dehors de son siège social de Menlo Park, en Californie.

L’ajout de plus d’espaces de bureau physiques s’ajoute au dialogue en cours sur ce dont les entreprises – ou du moins les géants de la technologie – auront besoin pour leur main-d’œuvre à l’avenir, à la suite d’une pandémie qui a accéléré la transition vers le travail à distance pour beaucoup.

L’expansion de Bellevue est également une preuve supplémentaire de l’importance croissante de Bellevue en tant que plaque tournante technologique tout en soulignant la pression de croissance à laquelle la ville continuera de faire face.

Le meilleur signal de la poussée de croissance attendue de Bellevue est peut-être Amazon, qui a commencé dans une petite maison de Bellevue il y a 27 ans. Aujourd’hui, elle prévoit d’employer 25 000 personnes dans cette banlieue autrefois endormie sur les rives est du lac Washington. C’est le même montant qu’il s’attend à embaucher en Virginie du Nord, ou « Amazon HQ2 », car il regarde au-delà de son siège social de Seattle au milieu d’une relation de plus en plus tendue avec les dirigeants politiques et les politiques de Seattle.