Meta supprime des centaines de faux profils Facebook au Nicaragua | Vidéo

Au Nicaragua, la société Meta a éliminé 937 faux comptes Facebook et 363 comptes Instagram, en plus de 140 pages et 24 groupes. Cela se produit quelques jours seulement avant les élections générales dans le pays. Ben Nimmo, leader mondial du renseignement de Meta pour les opérations d’influence, a déclaré que le réseau de faux comptes cherchait à « distraire, accusant l’opposition de leur propre comportement ».

