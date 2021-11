Meta tombe en panne, emporte Facebook, Instagram et Messenger avec lui

Meta, anciennement Facebook, connaît actuellement une panne affectant plusieurs de ses applications. Un coup d’œil rapide sur Down Detector montre que Facebook, Instagram et Messenger connaissent une augmentation des rapports de pannes. WhatsApp ne semble pas affecté par la panne.

Il semble que la panne affecte la capacité des utilisateurs à envoyer des messages, les DM ne passant pas.

Ce serait la troisième fois en seulement un mois que les applications sont en panne, y compris une panne massive début octobre qui a mis hors service les services de Meta pendant près de six heures.

Le responsable de la communication Meta, Alexandru Voicea, a abordé la question, affirmant que l’entreprise est consciente du problème et qu’elle s’efforce de le résoudre.

Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder aux DM Messenger, Workplace Chat et Instagram.

Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient. #instagramdown

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) (@alexvoica) 3 novembre 2021