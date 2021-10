Meta travaille sur une smartwatch avec appareil photo pour rivaliser avec Apple Watch

Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il changeait le nom de l’entreprise en Meta, ce qui reflète ce que l’entreprise appelle « Metaverse » – une stratégie pour une plate-forme de réalité mixte qui combinera toutes les applications de l’entreprise en un seul endroit. Pendant ce temps, une image de la nouvelle montre connectée de Meta a fuité sur le Web – et elle révèle un appareil avec un appareil photo intégré.

Comme partagé par Bloomberg, l’image de la nouvelle montre intelligente de Meta a été trouvée dans l’application de l’entreprise pour gérer Ray-Ban Stories, une paire de lunettes intelligentes qui peut enregistrer et télécharger des vidéos sur Facebook et Instagram.

Sur la base de l’image divulguée, la montre intelligente de Meta aura un écran de forme carrée avec des coins arrondis et des bords minces. Cependant, ce qui est vraiment intéressant dans le produit, c’est l’ajout d’une caméra intégrée au bas de l’écran, qui a une petite encoche – oui, une encoche sur une montre connectée.

Les détails du matériel sont inconnus à ce stade, mais Bloomberg dit que la montre aura des bracelets détachables et un bouton sur le dessus du boîtier. La caméra intégrée devrait activer les applications de visioconférence sur la montre, ce que même Apple ou Samsung n’offrent actuellement pas sur leurs montres intelligentes respectives.

Le rapport mentionne que Meta prévoit de lancer sa première montre «dès 2022», mais aucune décision n’a encore été prise selon des personnes proches du dossier. Avec la prise en charge des téléphones iOS et Android, la société de Mark Zuckerberg espère certainement rivaliser avec l’Apple Watch.

L’Apple Watch Series 7 de cette année dispose d’un écran plus grand, mais il n’a pratiquement aucun autre changement en termes de conception et de matériel. Les rumeurs suggèrent que l’Apple Watch Series 8 de l’année prochaine comportera de nouveaux capteurs de santé, y compris un capteur de température corporelle pour rendre le produit plus attrayant pour ceux qui n’ont pas mis à niveau vers la série 7.

