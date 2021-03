Metaco s’associe à IBM pour un programme d’orchestration des actifs numériques en toute sécurité

25 mars 2021 07:54 & nbspUTC

Metaco utilisera IBM Cloud pour fournir une technologie robuste et critique pour la sécurité aux investisseurs institutionnels entrant dans l’espace des actifs numériques.

Combinaison de l’infrastructure de sécurité des actifs numériques Metaco s’est associé au conglomérat technologique IBM pour utiliser l’étape cloud de ce dernier pour des solutions de conservation d’actifs numériques de niveau entreprise.

Selon un communiqué de presse prononcé jeudi, Metaco influencera IBM Cloud et IBM Cloud Hyper Protect Services pour son système d’orchestration d’actifs numériques.

Le partenariat vise à fournir des services de conservation d’actifs numériques passables pour les banques et autres sociétés de services financiers extrêmement réglementées qui souhaitent participer à l’écosystème des actifs numériques dans des cas d’utilisation croisés tels que la conservation, la tokenisation et la gestion des transactions, entre autres.

Dans le cadre de cette déclaration, Metaco utilisera prétendument l’informatique confidentielle d’IBM et le cryptage «Keep Your Key», ou KYOK, pour garantir que les clients de l’entreprise se souviennent de l’admission exclusive de leurs clés privées. Le communiqué de presse a également révélé que les clients seront talentueux pour exécuter le système d’orchestration des actifs sur site ou sur le cloud ou via un environnement de cloud hybride.

Pour Metaco, des protocoles robustes critiques pour la sécurité tels que KYOK sont nécessaires pour protéger les informations des clients en atténuant les risques modélisés par les pirates.

Observant la collaboration IBM, le PDG de Metaco, Adrien Treccani, a déclaré que la collaboration permettra à l’entreprise d’offrir de meilleurs niveaux de sécurité à ses clients lorsqu’ils génèrent des produits et services dans l’espace des actifs numériques.

Lors d’une conversation avec Seamus Donaghue, Cointelegraph, vice-président des associations stratégiques de Metaco, a expliqué comment le système d’orchestration des actifs numériques aidera les banques et autres entreprises de services financiers à obéir aux fournitures réglementaires, déclarant:

«Les obligations fiduciaires des gestionnaires d’actifs en ont besoin pour externaliser la conservation vers des dépositaires réglementés. Notre solution multi-dépositaires leur permet – avec une seule intégration dans leur infrastructure de base – de gérer et de diversifier sans faille les risques entre plusieurs dépositaires, le tout dans un cadre holistique de gestion des risques et de contrôle. »

Rendu à Donaghue, la contribution de la société offre également l’avantage supplémentaire de transferts bien organisés d’actifs numériques à partir de verrouillages sécurisés. «L’orchestration peut être paramétrée pour tirer parti des carnets d’adresses fiables et de l’automatisation sécurisée du flux de travail pour faciliter des mouvements rapides mais sécurisés, comme obligatoires. De cette manière, une entreprise peut être sûre d’elle-même que ses actifs sont toujours en sécurité, mais qu’elle peut répondre à des marchés en évolution rapide », a ajouté le dirigeant de Metaco à Cointelegraph.

En décembre 2020, Donaghue avait déclaré que la clarté de la réglementation pour les crypto-monnaies permettait une plus grande participation institutionnelle dans l’espace des actifs.

En effet, 2020 annonce d’importantes incursions des banques et d’autres sociétés de services financiers dans les crypto-monnaies, en particulier dans le domaine de la conservation.

