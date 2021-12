Metacritic révèle les jeux Nintendo Switch les plus performants de 2021

Image : Nintendo

La semaine dernière, Metacritic a révélé que le jeu Switch le moins bien noté de 2021 était Balan Wonderworld de Square Enix. Maintenant, sur une note plus positive, nous avons une liste des jeux les mieux notés sur la plate-forme hybride de Nintendo.

Le jeu Switch de l’année, que vous connaissez probablement déjà bien est The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants, assis sur 96. Effet Tetris : Connecté est à la deuxième place, et l’exclusivité Nintendo la mieux notée est Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Plus bas dans la liste, vous pouvez voir des titres comme Monster Hunter Rise de Capcom et le titre primé de MercurySteam, Metroid Dread. Voici la liste complète :

La maison de Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition – 96

Effet Tetris : Connecté – 95

Super Mario 3D World + Fureur de Bowser – 89

La porte de la mort – 89

Crépuscule – 88

Fès – 88

Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger – 88

Monster Hunter Rise – 88

Metroid Dread – 88

Quake remasterisé – 87

Déballage – 87

Les Chroniques du Grand As procureur – 87

Il n’y a pas de jeu : Mauvaise dimension – 87

Tout le reste qui n’a pas été répertorié a reçu un score global de 86 ou plus bas. Nous nous attendons à ce que Metacritic publie également une liste plus complète dans le temps, similaire aux 50 meilleurs jeux Switch de l’année dernière, alors gardez un œil sur cela.

À combien de jeux avez-vous joué sur la liste ci-dessus ? Certains d’entre eux étaient-ils vos jeux Switch préférés en 2021 ? Laissez un commentaire ci-dessous.