MetaFest 2022 : la fête virtuelle du Nouvel An où les invités ne feront pas la queue et n’auront pas à se soucier du Covid-19 | La technologie

Si vous cherchez un moyen d’accueillir la nouvelle année dans le confort de votre maison, vous pouvez maintenant assister à une grande fête. Bien sûr, vous devrez quitter le monde physique. Comme pour beaucoup de choses aujourd’hui, cela se produit dans le métaverse.

Le géant de la crypto-monnaie Digital Currency Group et Jamestown Real Estate Company, propriétaire de One Times Square à Manhattan, recréent l’emblématique site de chute de balles du Nouvel An à Decentraland, un monde virtuel basé sur la blockchain.

C’est un environnement virtuel avec sa propre économie, entièrement géré par ses utilisateurs, de manière décentralisée, qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et dans lequel les utilisateurs peuvent faire partie de la communauté.

Ce sont les joueurs eux-mêmes qui peuvent acheter et contrôler le contenu de leurs parcelles, génèrent des revenus grâce à la construction, et selon ce qu’ils font, ils peuvent ensuite le vendre à un prix plus élevé, et en utilisant la blockchain pour acheter et vendre en toute sécurité sans contrefaçon ni erreur dans les transactions.

La Barbade a annoncé ce mois-ci l’ouverture d’une ambassade virtuelle dans le DecentralandAlors que les festivals de musique du monde virtuels dans cet espace ont attiré des foules mettant en vedette des célébrités comme Paris Hilton.

L’espace ouvrira le 31 décembre avec la soirée mondiale MetaFest 2022Dans lequel les invités virtuels peuvent participer à des jeux immersifs, se mêler dans les salons sur le toit et, oui, regarder la chute de balle virtuelle à Times Square, qui donne le coup d’envoi de la nouvelle année.

Pour Simon Koster, responsable de la division immobilière de DCG, l’avenir de l’immobilier est dans le métavers. Il considère que le monde virtuel ne remplace pas le monde réel, mais plutôt c’est un complément qui permet aux gens du monde entier d’accéder à des événements auxquels ils ne pourraient normalement pas assister, ou ne peuvent pas, dans le cas de cette année, à cause du Covid, par exemple.

« Beaucoup de mes plans des deux dernières semaines et de la suivante ont été annulés, mais celui-ci va rester », a déclaré Koster. « Ironiquement, je n’ai jamais vu le ballon tomber en personne. J’ai toujours voulu le faire, mais il y a toujours eu un problème ou un autre. »