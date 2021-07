Metal Allegiance sera rejoint par John Bush, Mark Osegueda et Phil Demmel au concert de Long Island

Le 25 septembre 2021, ALLÉGEANCE DU MÉTAL se rassemblera et montera sur scène pour la première fois en près de deux ans à Long Island, New York – où ALLÉGEANCE DU MÉTAL a commencé en 2014 – au Stereo Garden à Patchogue, New York (leur premier spectacle depuis avant COVID-19). La soirée mettra en vedette de la musique de ALLÉGEANCE DU MÉTALl’album éponyme de, “Héros déchus” PE et “Volume II – Puissance ivre majesté”, ainsi qu’un ensemble spécial de couvertures choisies juste pour ce spectacle.

Dans ALLÉGEANCE DU MÉTAL mode, une programmation de stars se produira à Patchogue, y compris des membres principaux Mike Portnoy, Marc Menghi et Alex Skolnick (TESTAMENT) aussi bien que Phil Demmel (LA VIOLENCE), Marc Osegueda (ANGE DE LA MORT) et John Bush (SAINT BLINDÉ, ex-ANTHRAX).

Buisson commentaires : « Toujours un plaisir de monter sur scène avec mon ALLÉGEANCE DU MÉTAL potes. Jamais joué sur l’île avec eux ! C’est une première pour moi… J’ai hâte de monter sur n’importe quelle étape à ce stade. Nous allons déchirer certains ALLÉGEANCE DU MÉTAL originaux, des chansons de métal classiques avec quelques ANTHRAX des airs des disques que j’ai fait avec eux… C’est ANTHRAXaprès tout le 40e anniversaire de… Allez, les métalleux !”

Menghi États: “ALLÉGEANCE DU MÉTAL est de retour! J’ai hâte de revenir sur scène et de perdre quelques-uns de ces kilos COVID ! Haha. Cela fait bien trop longtemps que nous ne l’avons pas frappé et ce spectacle est spécial car il est diffusé ALLÉGEANCE DU MÉTALLe terrain d’origine de Long Island.

“Le public de New York a du rattrapage à faire avec nos amis de la côte ouest. Montrons-leur comment c’est fait!”

Portnoy dit : “Après un an et demi de vacances inattendues, je suis tellement excitée de pouvoir enfin jouer à nouveau en live ! Et quelle meilleure façon de briser ma cerise post-COVID qu’avec mes frères métal en ALLÉGEANCE DU MÉTAL! Et quel meilleur endroit que mon ancien home sweet home, Strong Island… J’ai hâte !”

États Skolnick: « Nous sommes tous impatients de revenir sur scène en tant que ALLÉGEANCE DU MÉTAL, cette fois à Long Island, notre ville natale symbolique, vue de nombreuses rencontres (et tacos) et lieu de notre premier enregistrement. Après environ un an que nous avons tous eu, ce premier (et seul) ALLÉGEANCE DU MÉTAL concert de 2021 aura une énergie spéciale supplémentaire. Ne le manquez pas!”

En plus d’être le seul concert du groupe en 2021, ils tourneront pour un futur événement et sortie de streaming en ligne. Personnalité de la radio Rob Rush (94.3 Le requin) sera le MC invité. Présenté par Département Métal et Concerts chargés, la soirée comprendra des performances de KILLCODE, BÊTE DE MAGUS et A LA DOULEUR, avec ouverture des portes à 19h

Les billets d’admission générale coûtent 35 $ à l’avance / 40 $ le jour du spectacle et sont disponibles à l’achat ici. Les spectateurs auront également la possibilité d’acheter des forfaits de rencontre VIP et un forfait de rencontre VIP Soundcheck. Chaque forfait comprendra :

* Accès anticipé à la salle



* Meet & Greet exclusif avant le spectacle avec les membres de ALLÉGEANCE DU MÉTAL



* Photographie personnelle et signature d’autographes avec les membres de ALLÉGEANCE DU MÉTAL



* Affiche du spectacle à collectionner (qu’ils signeront avec plaisir pour vous)



* ALLÉGEANCE DU MÉTAL T-shirt (taille de Small à 3XL)



* Laminé officiel Meet & Greet VIP



* Accès payant au stand merch

L’option de rencontre VIP Soundcheck offrira aux spectateurs tout ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi qu’un visionnage exclusif “Soundcheck” avec ALLÉGEANCE DU MÉTAL l’équipe du devant de la scène et/ou sur scène !

Veuillez noter que les forfaits VIP n’incluent pas de billet pour le concert et doivent être achetés séparément.

ALLÉGEANCE DU MÉTAL suivra tous les protocoles COVID-19 lors de la rencontre VIP et du concert.

Pour obtenir les détails complets du forfait VIP Meet and Greet et pour acheter vos forfaits VIP, cliquez ici.

