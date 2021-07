Metal Church s’excuse pour la déclaration originale concernant la mort de Mike Howe, publie une version modifiée

ÉGLISE EN MÉTAL a modifié sa déclaration publiée précédemment concernant le décès du chanteur Mike Howe.

Howe a été retrouvé mort à son domicile à Eureka, en Californie, le lundi 26 juillet. Selon TMZ, HoweLa cause officielle du décès a été déterminée comme étant l’asphyxie due à la pendaison. Un porte-parole du département du shérif du comté de Humboldt a déclaré que les autorités du site appelaient cela un suicide.

Plus tôt dans la journée, les membres survivants de ÉGLISE EN MÉTAL a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle ils ont blâmé Howe‘s sur le fait qu’il “a été victime d’un système de santé défaillant et par la suite empoisonné par le venin de Big Pharma”, un terme qui désigne collectivement l’industrie pharmaceutique mondiale. “En bref et en substance, il est devenu la proie du vrai” Fake Healer “.”

ÉGLISE EN MÉTALLa déclaration de a été rapidement accueillie par les critiques de certains des fans du groupe qui ont estimé que l’acte de métal de longue date utilisait Howesa mort comme plate-forme pour affirmer ses opinions politiques. Par conséquent, ÉGLISE EN MÉTAL a retiré son message d’origine des médias sociaux et l’a remplacé par une version révisée, qui suit ci-dessous.

« Concernant notre article récemment supprimé concernant la nouvelle selon laquelle le décès de Mike était un suicide, nous voulions dissiper toute idée fausse qui aurait pu découler de certains rapports des médias », ÉGLISE EN MÉTAL écrit dans son dernier message. “Dans nos efforts pour ce faire, nos tentatives d’honnêteté ont créé un récit qui sortait de nos intentions les plus pures. Nous ne faisions en aucun cas référence à quoi que ce soit en rapport avec les vaccinations, le COVID ou la politique. Nous disions que notre frère était mal et pendant qu’il recherchait des soins médicaux, les traitements qu’il utilisait ne le protégeaient pas, sinon il serait encore avec nous aujourd’hui.

“Si tu savais Mike Howe, alors vous saviez qu’il était un être humain vraiment bon qui aimait ses amis, sa famille et ses nombreux fans à travers le monde. Il ferait toujours un effort supplémentaire pour que quelqu’un se sente bien et il vous donnerait toujours la chemise sur son dos si vous en aviez besoin. Nous vous demandons de vous souvenir Mike de cette façon et pour l’incroyable musique métal qu’il a créée.

« C’est une période extrêmement difficile pour tous ceux qui savaient Mike personnellement et ceux qui l’ont connu à travers la musique. Nous sommes tous encore en train de traiter la perte de notre frère. Nous nous excusons que la déclaration d’origine ait été mal comprise ou ait créé une boîte de dialogue incorrecte. Nous vous demandons de cesser de vous attaquer les uns les autres en ce qui concerne Mikepasse et ÉGLISE EN MÉTAL. Nous vous demandons de prendre cette énergie et de l’utiliser pour garder la mémoire de Mike vivante en partageant la musique qu’il a créée lorsqu’il était avec nous. Nous voulons ÉGLISE EN MÉTAL la musique pour rassembler les gens comme elle l’a fait au fil des ans et ne pas diviser.

“Bon Dieu Mike Howe, NOUS VOUS AIMONS!!!”

TMZ a précédemment rapporté que les flics d’Eureka avaient reçu un appel lundi peu après 10 heures du matin, faisant état d’un décès inattendu dans une maison. Au moment où les députés sont arrivés, ils ont trouvé le mort de 55 ans sur les lieux.

Selon la police, les drogues et l’alcool ne seraient pas des facteurs du décès et aucune substance contrôlée ou attirail n’a été trouvé sur les lieux.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans à la tête d’un groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.

Les retrouvailles entre Mike et ÉGLISE EN MÉTAL a été mis en branle en juillet 2014 lorsque Mike a commencé à travailler avec le guitariste Kurdt Vanderhoof sur un projet parallèle kurde se formait avec Nigel Glockler de SAXON. A travers ces premières conversations, kurde convaincu Mike pour finalement revenir à ÉGLISE EN MÉTAL. L’idée était de voir s’ils pouvaient retrouver une partie de la magie des trois albums ÉGLISE EN MÉTAL sorti à la fin des années 80 : “Le facteur humain”, “Bénédiction déguisée” et “Tenir dans la balance”. Parmi ces sessions, celles de 2016 “XI” est né et a capturé le son qui a fait du groupe le favori des fans dans les années 80 et l’a mélangé avec un nouveau son revigoré.

ÉGLISE EN MÉTALla dernière version de était “De la voûte”, arrivé en avril 2020 via Rat Pak Records. L’effort était un album de compilation en édition spéciale qui comprenait 14 chansons inédites de la Howe ère, y compris quatre pistes de studio nouvellement enregistrées, parmi lesquelles un remaniement du classique préféré des fans du groupe “Conducteur”.

Howe n’est pas le premier chanteur de ÉGLISE EN MÉTAL mourir. David Wayne est décédé en mai 2005 des suites d’un accident de voiture. Il avait 47 ans.

Wayne chanté sur ÉGLISE EN MÉTALles deux premières offres classiques de (1984 “Église de métal” et les années 1986 “L’obscurité”) avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Howe.