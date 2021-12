Metal Frontman fait une sortie surprise de la tournée en raison d’un problème de santé

Le chanteur de metal Keith Buckley du groupe hardcore new-yorkais Every Time I Die a fait une sortie surprenante de la tournée actuelle du groupe en raison de problèmes de santé mentale, mais a ensuite expliqué plus en détail sa décision. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux vendredi, Buckley a expliqué qu’il assisterait aux derniers spectacles de la tournée pour se concentrer sur « son propre bien-être mental » et émotionnel. Il a ajouté que sa « pause » était temporaire car il prévoyait de retourner sur scène pour « Tid The Season », le grand festival de vacances de deux jours du groupe qui se tiendra à Buffalo, NY, les 10 et 11 décembre.

Le groupe a ensuite publié une déclaration officielle sur la sortie de Buckley et a révélé qu’ils continueraient simplement sans chanteur pour les derniers concerts de la tournée. « La santé mentale est un vrai problème et lorsqu’elle n’est pas traitée, elle a un impact sur tant de gens. Keith doit prendre ce temps pour se reposer et se préparer pour les concerts des Fêtes et nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a déclaré le groupe collectivement. « Nous comprenons également que beaucoup d’entre vous attendaient avec impatience ces derniers concerts de notre tournée. Nous ne voulons pas vous laisser tomber, nous jouerons donc ces trois derniers concerts sans chanteur. Comme Keith dit toujours ‘ ce micro est votre micro’. Alors venez nous aider à terminer cette tournée. Toute personne qui ne veut plus y assister sera remboursée au point d’achat. «

prendre soin de ma propre santé mentale a pris le pas sur TOUT le reste de ma vie. l’amour qu’il a apporté à tout ce que je fais a été clair pour tous ceux qui m’ont vu et j’apprécie beaucoup trop mes progrès pour permettre un échec. Je prends une pause chez ETID pour me préparer au TTS – keith loopy (@deatoftheparty) 3 décembre 2021

Buckley, dont le frère Jordan est le guitariste principal du groupe, est ensuite revenu sur Twitter pour faire des réclamations très surprenantes contre ses compagnons de groupe. « Maintenant que j’ai vu la ‘déclaration officielle’ indiquant qu’ETID termine la tournée sans son chanteur, je pense que je suis prêt à vous expliquer un peu pourquoi ma santé mentale a dû devenir une priorité par rapport à ETID. Et croyez que j’ai des reçus », a-t-il commencé sa série de tweets. « En méditant dans une pièce à côté hier, j’ai entendu mon propre frère dire à un étranger qu’ETID était en pourparlers pour me remplacer pendant tout ce temps. Je pensais qu’ils étaient mes plus grands partisans. Mais Jordan avait menti. Son inquiétude était un tour cruel. Leur la déclaration est la preuve. »

« Voyager séparément, loin de l’alcool et des comportements de ceux qui choisissent de boire, m’a apporté la tranquillité d’esprit et a fait de moi le meilleur joueur que j’aie jamais été », a poursuivi Buckley. « J’aime la communauté ETID et j’ai finalement eu l’impression de redonner de manière significative. Et je continuerai de le faire. Être exclu d’un groupe que j’ai construit pendant 20 ans parce que j’ai pris la décision de faire tout ce qu’il fallait pour être un bon Être humain me blesse profondément, mais croyez-moi quand je dis que je suis le plus en forme mentalement que j’aie jamais été. Cette décision a été prise pour me protéger de mon propre frère. » Pour le moment, le groupe ne semble pas avoir répondu aux allégations de Buckley.