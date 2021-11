Metal Gear Solid 2 et 3 temporairement retirés des vitrines numériques

Konami supprimera temporairement Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 de toutes les vitrines numériques le 8 novembre. La raison invoquée est que Konami peut ainsi renouveler la licence pour certaines séquences d’archives historiques utilisées dans chaque jeu.

La société a annoncé que la suppression affecte principalement les versions sur du matériel plus ancien, notamment PlayStation 3 et Vita, Xbox 360, Nintendo 3DS, GOG et Nvidia Shield. Les titres suivants seront concernés :

PlayStation 3, PlayStation Vita

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty édition HDMetal Gear Solid 3: Snake Eater édition HDMetal Gear Solid édition HD

PlayStation maintenant

Collection Metal Gear Solid HD

Xbox 360

Metal Gear Solid Édition HD : 2 et 3

Nintendo 3DS

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D

GOG.com

Metal Gear Solid 2: Substance

NVIDIA SHIELD

Metal Gear Solid 2 HD pour SHIELD TVMetal Gear Solid 3HD pour SHIELD TV

Actuellement, il n’y a pas de date ni d’heure fixée pour la remise en vente de ces jeux sur les vitrines numériques. Dans d’autres nouvelles, Konami a annoncé en août que les serveurs en ligne de Metal Gear Solid V sur PlayStation 3 et Xbox 360 seraient fermés en mai 2022.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.