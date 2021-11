Metal Gear Solid Jeux supprimés sur des archives historiques

Image : Konami

Konami vient d’annoncer que Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 sont retirés des vitrines en ligne après l’apparition de problèmes avec des « licences pour certaines séquences d’archives historiques utilisées dans le jeu ».

La déclaration complète de la société se lit comme suit :

*** [Important Notification] Suppression temporaire de METAL GEAR SOLID 2 et METAL GEAR SOLID 3 des vitrines numériques (PlayStation®3, Xbox 360, Nintendo 3DS, etc.) Merci d’avoir joué à la série METAL GEAR. Nous travaillons actuellement sur le renouvellement des licences de certaines images d’archives historiques utilisées dans le jeu. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux du numérique. vitrines dans le monde à partir du 8 novembre 2021. Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l’achat à nouveau. Merci pour votre soutien continu à la série METAL GEAR.

Cela ressemble à quelque chose qui aurait dû être élaboré avant que ces licences aient besoin d’être renouvelées, mais qui suis-je pour donner une leçon à Konami sur les droits à l’image.

Les retraits incluent non seulement ces deux jeux, mais les collections qui les incluent également, donc en plus de la disparition de MGS2 et MGS3, Konami retire également Metal Gear Solid HD Edition de la vente.

La liste complète des jeux et vitrines concernés est :

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID HD EDITION

・PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

・PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation®Vita METAL GEAR COLLECTION SOLID HD

PlayStation™Now COLLECTION METAL GEAR SOLID HD

Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION : 2 & 3

Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D

GOG.com METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 2 HD pour SHIELD TV

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 3 HD pour SHIELD TV

Les retraits s’appliquent à partir d’aujourd’hui (8 novembre 2021). Que leurs suppressions soient vraiment temporaires ou qu’elles aboutissent à quelque chose comme une réédition reconditionnée avec les images manquantes, nous devrons voir.