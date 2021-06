Metal Gear Solid promet un « nouveau type d’action » dans son adaptation cinématographique | Divertissement

Le réalisateur Jordan Vogt-Roberts a déclaré que le film Metal Gear Solid montrerait “un nouveau type d’action”.

Dans le prochain films basés sur des jeux vidéo, sans aucun doute l’un des plus attendus est Metal Gear Solid, un film qui adaptera la saga emblématique du jeu vidéo de Hideo Kojima qui mettra en vedette Oscar Isaac (Moon Knight, Dune, Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker) incarnant Serpent solide.

Mais même avec la nouvelle passionnante qu’un film solide d’engrenage en métal, on craint toujours que l’emblématique série de jeux vidéo ne se dilue dans son saut en salles et finisse par subir le même sort que la plupart des adaptations réalisées.

Pour calmer la peur des fans, son réalisateur, Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island, The Kings of Summer, Gundam), a garanti son intention de porter le légendaire jeu d’infiltration de la franchise sur grand écran, en le rendant aussi fidèle que possible.

Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, le cinéaste a présenté son plan pour “créer un nouveau type d’action à l’écran qui est également basé sur la tranquillité de la furtivité”. Vogt-Roberts est un fan de la saga de Kojima depuis un certain temps, il essaie donc de faire une adaptation digne qui modifie “l’expérience active de jouer à un jeu” en “l’expérience passive de regarder un film”.

“Je pense que vous devez vraiment comprendre quand vous jouez à un jeu ce que cela vous fait, pourquoi cela vous fait ressentir une certaine manière, quel ton cela évoque”, a expliqué Vogt-Roberts à propos de ses plans pour faire un adaptation cinématographique de Metal Gear Solid.

Cela pourrait être le début d’une bonne ère pour les adaptations de jeux vidéo, puisque parmi ses prochains titres on retrouve des projets aussi intéressants que le film Uncharted avec Tom Holland, la série HBO The Last of Us ou la série Fallout qu’il prépare Amazon, parmi beaucoup d’autres.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.