Metal Gear Solid : Snake Eater 3D sera temporairement retiré de l’eShop 3DS

Si vous aviez prévu de ramasser Metal Gear Solid: Snake Eater 3D de l’eShop 3DS de sitôt, vous devrez peut-être attendre.

Konami a dû supprimer 12 versions différentes de Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 à partir de plusieurs vitrines numériques – cela inclut l’eShop Nintendo 3DS, en raison des renouvellements de licence.

Nous travaillons actuellement sur le renouvellement des licences de certaines images d’archives historiques utilisées dans le jeu. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux du numérique. vitrines dans le monde à partir de 8 novembre 2021 .

Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l’achat à nouveau. Merci pour votre soutien continu à la série METAL GEAR.

Les jeux et plateformes inclus sont les suivants :

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

・PlayStation®3 METAL GEAR SOLID HD EDITION

・PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

・PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation®Vita METAL GEAR COLLECTION SOLID HD

PlayStation™Now COLLECTION METAL GEAR SOLID HD

Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION : 2 & 3

Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D

GOG.com METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 2 HD pour SHIELD TV

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 3 HD pour SHIELD TV

*Certains des titres ci-dessus ne sont pas disponibles dans certains pays et régions