Metal Gear-Style Retro Stealth ‘Em Up ‘UnMetal’ arrive à la fin du mois de septembre

Si vous recherchez un style rétro furtif dans la veine des jeux pré-Solid Metal Gear (avec un peu plus d’humour ironique que l’ancien Snake 8 bits), le développeur indépendant Unepic_Fran a juste le chose pour toi. UnMetal a été précédemment révélé pour Steam où une démo jouable est disponible depuis un certain temps, mais maintenant sa date de sortie est confirmée : Jesse Fox arrive sur Switch et d’autres plateformes le 28 septembre.

Versus Evil est l’éditeur qui propose ce jeu indépendant aux consoles grandes et moins grandes. UnMetal présente une dose importante de films et de télévisions des années 80 et combine son récit OTT avec “des visuels pixel-art 2D descendants pour une sensation résolument rétro”, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de lancement officielle ci-dessus.

Incarnant Jesse Fox, vous menerez des opérations secrètes (évidemment) et devrez échapper à une base militaire clandestine (en existe-t-il un autre ?) après avoir été capturé par des vauriens et détenu pour un crime que vous avez commis. ne commet pas (natch).

Dans un effort pour vous échapper, vous fabriquerez divers objets, “y compris du papier toilette (non parfumé, sans motif et à pli unique), des circuits imprimés, du fil rouillé et même un cache-œil de garde et un œil en verre”. Ajoutez des compétences évolutives et tout le monde est gagnant. Sauf le pauvre garde que vous venez de frapper sur la tête après l’avoir distrait avec un sou brillant.

Tout cela sonne délicieusement genre genre, et – comme on le voit dans la bande-annonce ci-dessus – il est traversé avec suffisamment d’humour pour empêcher que les choses ne deviennent trop surmenées.

Voici quelques captures d’écran à apprécier avant le lancement du jeu le 28 septembre :

Images : Contre le mal

Vous comprenez ce que UnMetal met en place ? Allez-vous vous échapper d’un complexe militaire descendant à la fin du mois ? Prenez votre cache-œil et faites-le nous savoir ci-dessous.