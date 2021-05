“ Metal Guru ”: l’hymne glam de T.Rex et le n ° 1 final

Morrissey, dans sa préface à l’autobiographie de Tony Visconti, dit: «À son plus haut sommet artistique, avec l’étrange flot de ‘Telegram Sam’ et ‘Metal Guru’, nous sommes assaillis par l’équivalent musical d’escaliers secrets et de faux murs, et quelque chose entre en moi que je peux à peine sonder. Je voulais que la musique pop soit vraie.

Pour un Morrissey nouvellement adolescent, «Metal Guru», T.Rex’s quatrième et dernier numéro un britannique. était un record spécial. C’était la même chose pour tant de gens qui ont grandi en écoutant le mélange irrésistible de Marc Bolan glamour, harmonie, pop poussée avec la magie supplémentaire des brillantes compétences d’arrangement et de production de Tony Visconti.

Les similitudes entre «Panic» et «Metal Guru» des Smiths ne sont pas une coïncidence. Johnny Marr a même déclaré à la publication française Les Inrockuptibles en 1999 que lorsque le groupe écrivait «Panic», Morrissey était obsédé par «Metal Guru» et voulait chanter dans le même style. Il a même «exhorté» Marr «à utiliser le même break de guitare».

«Metal Guru» a été enregistré au Château d’Hérouville (le «Honky Chateau» selon Elton John) pendant trois jours d’enregistrement mur à mur; en tout 17 chansons ont été coupées au château. De retour de Paris, les travaux ont été achevés à 10cc Strawberry Studios.

Selon Bolan, «’Metal Guru’ est un festival de chansons de vie. Je rapporte «Metal Guru» à tous les dieux autour. Je crois en un Dieu, mais je n’ai pas de religion. Avec ‘Metal Guru’, c’est comme quelqu’un de spécial, ça doit être une divinité. J’ai pensé comment Dieu serait; il serait tout seul sans téléphone. Je ne réponds plus au téléphone. J’ai des codes où les gens m’appellent à certains moments. »

Le single est entré dans le classement le 13 mai 1972, au n ° 14 et une semaine plus tard, il était au n ° 1, remplaçant la version The Royal Scots Dragoon Guards de «Amazing Grace». Un mois plus tard, T.Rex a été renversé par «Vincent» de Don Maclean après avoir gardé Elton John’s «Rocket Man» du n ° 1 – qui a également été enregistré au Honky Chateau.

