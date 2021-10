Metal Hall Of Fame lance le single All Star Charity

Les meilleurs musiciens et producteurs de l’industrie unissent leurs forces avec le Temple de la renommée du métal pour lancer le « All-Stars du Temple de la renommée du métal », un CD de charité pour aider à apporter des programmes de musique gratuits aux enfants ayant des besoins spéciaux isolés par le verrouillage de COVID. Le premier single de la « Métal Hall Of Fame All Stars » Le CD de charité sortira le 31 octobre 2021 et s’intitule « L’attaque de la sorcière ». Il sera disponible en téléchargement numérique en streaming sur Bandcamp pour 1,00 $.

Les célèbres musiciens et producteurs présentés sur le premier single comprennent Grammy Award-producteur/ingénieur gagnant Neil Kernon (JUDAS PRIEST, DOKKEN, YES, QUEENSRŸCHE), bassiste Bob Daisley (OZZY OSBOURNE, RAINBOW), guitariste Tony MacAlpine (tournée « G3 », Steve Vai), chanteur Mike Tirelli (RIOT, HOLY MOTHER), batteur et Temple de la renommée du métal/PÈRE fondateur Pat Gesualdo, et claviériste Derek Sherinian (THEATRE DE REVE, FILS D’APOLLON).

Les musiciens supplémentaires à enregistrer sur les futures pistes du projet incluent Rudy Sarzo (serpent blanc, émeute tranquille), Appice Carmin (FUDGE À LA VANILLE) et Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN, DIO DISCIPLES), entre autres. Chandler Mogel (Punky Meadows) et Michel Roméo (SYMPHONY X), qui a enregistré le Gesualdole projet solo de , sera également présenté. Le CD complet avec plusieurs chansons originales et reprises sortira au début de 2022. 100% des bénéfices iront au projet de CD, qui comportera une combinaison de chansons originales et de reprises.

« Les All-Stars du Temple de la renommée du métal CD de charité réunit de grands musiciens pour une grande cause », déclare Temple de la renommée du métal porte-parole Owen Kennedy. » L’initiative apporte des programmes de musique pour les enfants ayant des besoins spéciaux qui ont été isolés par le verrouillage. Les programmes aideront les enfants souffrant de divers handicaps à développer la rétention, la coordination et les capacités physiques et cognitives. Nous veillons toujours à inclure notre association caritative à but non lucratif pour les parents organisation PÈRE (Tambours et handicaps) dans tout ce que nous faisons. »

Les Temple de la renommée du métal a été fondée par Gesualdo. Les Temple de la renommée du métal tient l’annuel Temple de la renommée du métal gala de charité des célébrités. Il est dédié à enchâsser à jamais les musiciens emblématiques et les dirigeants de l’industrie musicale responsables de faire de la musique hard rock et heavy metal ce qu’elle est aujourd’hui. Leur contribution au genre est inestimable et ils continuent d’inspirer les fans du monde entier, de génération en génération.

Les Temple de la renommée du métal fait partie de l’organisation à but non lucratif 501 (C)(3) PÈRE (Tambours Et Handicap). PÈRE fournit des services gratuits de thérapie et de plaidoyer pour les enfants ayant des besoins spéciaux et les anciens combattants blessés dans les établissements de santé, les écoles et les centres communautaires dans plus de 15 pays.

Les médecins, psychologues, thérapeutes spécialisés et enseignants dans plus de 15 pays utilisent Gesualdoles techniques pionnières de thérapie par le tambour et PÈRE programme pour aider les enfants et les adultes ayant des besoins spéciaux à développer leur fonctionnement physique et cognitif. De plus, le Département d’État américain a apporté Gesualdo et le PÈRE programme dans diverses régions du monde pour aider les enfants handicapés, et le ministère de la Défense des États-Unis fait appel à lui pour former et certifier les professionnels de la santé de l’armée américaine. Alfred Music Publishing publie Gesualdole livre révolutionnaire de « Thérapie par la batterie, guérir avec la batterie » qui aide les batteurs et les thérapeutes spécialisés à l’échelle mondiale à enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers en batterie.

Gesualdo a écrit la première loi aux États-Unis pour aider à apporter une protection supplémentaire à la population ayant des besoins spéciaux. Il est artiste/clinicien avec Zildjian cymbales, Promark pilons, et Evans peaux de tambour, donne des conférences et se produit dans des cliniques de batterie à travers le monde. Gesualdo apparaît également dans divers Temple de la renommée du métal événements et initiations.



