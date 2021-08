Metal Heroes Megadeth annonce un pack de cartes NFT exclusif

Megadeth, les rois régnant du thrash metal, ont annoncé leur arrivée dans la blockchain WAX. Il y aura deux packs de cartes craftables NFT exclusifs disponibles, un pack All Access, avec seulement 1 500 disponibles, et un pack d’admission générale, avec seulement 2 500 disponibles.

Basés sur des illustrations des 20 dernières années et plus de la Cyber ​​Army et réinventés pour la Wax Blockchain, les NFT Megadeth Series 1 ouvrent une toute nouvelle étape pour les objets de collection Megadeath. Les deux packs seront mis en vente au grand public le vendredi 27 août à 10 h 00 HNP et seront disponibles à l’achat pendant seulement 72 heures, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les packs de cartes seront livrés une fois la transaction terminée et peuvent être ouverts à partir du lundi 30 août à 12 h 00 HNP. Les membres de la Cyber ​​Army bénéficieront d’un accès exclusif en prévente à un nombre limité de packs de cartes All Access et General Admission disponibles à partir du 26 août à 12 h 00 HNP. Une carte de crédit ou PayPal et un Wax Wallet seront requis pour tous les achats.

Les détails concernant les packs sont :

Pack All Access (125 $) : avec seulement 1 500 vendus, le pack de cartes NFT All Access comprend des ensembles complets de 10 cartes de collection à fabriquer, un ensemble de quatre cartes à fabriquer rares, une carte NFT de collection à fabriquer Défi et un défi de collectionneur physique commémoratif exclusif Pièce qui ne sera frappée qu’une seule fois.

Pack d’admission générale (10 $): Seuls 2500 du pack de cartes d’admission générale seront disponibles et comprend cinq cartes préfabriquées.

Le 20 août, le Metal Tour Of The Year co-titré par Megadeth et Lamb Of God a commencé à ravager des villes à travers l’Amérique du Nord alors que le trek très attendu prenait enfin la route. Peu de temps avant le début de la tournée, Megadeth a annoncé qu’il se joindrait à eux pour s’occuper des tâches de basse pour cette tournée. serait l’ancien membre de Megadeth, James LoMenzo.

S’exprimant sur l’annonce initiale du 11 août, Dave Mustaine a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer que l’ancien bassiste et ancien de Megadeth, James LoMenzo, a gracieusement participé au Metal Tour of The Year. Les répétitions de la tournée viennent de commencer et nous avons hâte de commencer à écraser l’Amérique du Nord. »

Visitez le site Web NFT de Megadeth pour plus d’informations.