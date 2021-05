Métal jaune: comment optimiser votre achat d’or

Les obligations souveraines en or sont un meilleur moyen d’investir dans le métal car elles paient des intérêts annuels et sont fiscalement avantageuses.

Le jour propice d’Akshaya Tritiya aujourd’hui, de nombreux Indiens achèteraient de l’or car on dit qu’il porte bonheur. Cependant, avec les verrouillages et les restrictions dans la plupart des États en raison de la deuxième vague de Covid-19, la demande d’or physique restera modérée. Alors que les ventes en ligne resteront ouvertes, la plupart préfèrent acheter de l’or dans les magasins. Avec de nombreuses options pour acheter le métal sous forme électronique telles que l’or numérique, les ETF d’or, les fonds d’or et les obligations souveraines en or, les investisseurs devraient faire un choix judicieux pour optimiser leur investissement.

Voie d’or

Le métal jaune est une couverture contre l’incertitude et fournit une diversification dans un portefeuille. Les rendements exceptionnels de l’or – 28% (en roupies) en 2020 et 24% en 2019 – ont incité de nombreux investisseurs à réserver des bénéfices. Cependant, les prix de l’or sont sous pression depuis le début de 2021 alors que les rendements du dollar et des obligations américaines ont bondi dans un revirement rapide de l’économie américaine. Alors que les rendements plus élevés rivalisent avec l’or non productif, les investisseurs mondiaux ont acheté des dollars pour acheter ces obligations, ce qui a exercé une pression sur le métal.

Alors que les prix de l’or ont chuté et que le gouvernement a réduit les droits d’importation à 10,75% contre 12,5% pour stimuler la demande au détail et réduire la contrebande dans le budget de cette année, les importations d’or de l’Inde ont bondi à un niveau record de 321 tonnes au cours du trimestre terminé en mars de cette année, contre 124 tonnes au cours de la même période l’année dernière.

Alors, devriez-vous acheter de l’or aujourd’hui?

Chirag Mehta, gestionnaire de fonds senior, Alternative Investments, Quantum AMC, déclare que, alors que les décideurs mondiaux recourent à l’inflation monétaire ou impriment plus d’argent pour lutter contre les retombées économiques de Covid-19, cela ouvrira la voie à une inflation plus élevée et à l’or, un actif monétaire. , a une corrélation positive de longue date avec l’inflation. «Investir dans l’or peut être un bon moyen pour les investisseurs de diversifier leur richesse libellée en devises en actifs qui peuvent préserver la valeur à long terme et qui ne sont pas érodés par l’inflation», dit-il. En outre, la dépréciation de la roupie due à la deuxième vague de Covid-19 et les restrictions qui en résultent, qui suscitent des inquiétudes sur les perspectives de croissance et incitent les investisseurs étrangers à réduire leurs investissements indiens, soutiendront également les prix de l’or sur le marché intérieur.

De même, Hitesh Jain, analyste principal, Actions institutionnelles, YES Securities, affirme que la hausse des tendances inflationnistes devrait être propice à l’or, ce qui implique que la demande d’investissement pour le métal jaune augmentera probablement dans les mois à venir. Malgré la tendance inflationniste à la hausse, la Fed ne tient pas à normaliser la politique monétaire depuis un certain temps, citant l’inflation comme un phénomène transitoire. En conséquence, nous vivrons probablement avec un dollar faible et des rendements américains à 10 ans clôturés, encore un autre récit de rendements réels négatifs qui fonctionnera pour l’or. Nous voyons une chance que le prix de l’or se rapproche de la barre des 1 900 $ US / oz dans les 2-3 prochains mois », dit-il.

Les prix de l’or se sont consolidés au cours des derniers mois et ont récemment rattrapé leur élan. Un rapport sur les produits de base de Motilal Oswal Financial Services recommande d’acheter de l’or pour une perspective courte à moyenne visant de nouveaux sommets à vie à 2 050 $ suivis de 2 200 $. «Sur le front intérieur, la correction des prix post-budget est un bon niveau à saisir une fois de plus pour des objectifs immédiats vers Rs 50 000 et atteignant finalement de nouveaux sommets de Rs 56 500 et plus au cours des 12 à 15 prochains mois», note-t-il.

Options intelligentes pour acheter de l’or

Les obligations souveraines en or sont un meilleur moyen d’investir dans le métal car elles paient des intérêts annuels et sont fiscalement avantageuses. Cependant, ils souffrent d’une faible liquidité du marché secondaire, ce qui entraîne des inefficacités de prix. La durée de l’obligation est de huit ans et l’acheteur aura une option de sortie à partir de la cinquième année qui pourra être exercée les jours de paiement des intérêts.

Les ETF sur l’or vendus par des sociétés de gestion d’actifs sont adossés à de l’or physique 24 carats et sont négociés sur les bourses au prix du marché en vigueur de l’or physique sans aucuns frais qui nuisent aux rendements des investisseurs. Un investisseur peut vendre des ETF d’or à tout moment.

Alors que l’or numérique obtient de bons résultats en termes de pureté et de liquidité, il est en deçà de la réglementation et de l’efficacité des prix en raison des primes élevées et des écarts acheteur-vendeur. Alors, sur cette Akshaya Tritiya ou Akha Teej, faites un choix judicieux d’acheter de l’or pour maximiser votre richesse à long terme.

