Métal jaune: utilisez la baisse des prix de l’or pour construire votre portefeuille

Cependant, avec la reprise économique qui s’accélère et la reprise de la vaccination, l’incertitude diminue progressivement, faisant baisser les prix de l’or.

Alors que les plans d’actions ont déclaré des sorties nettes pendant huit mois consécutifs, les fonds négociés en bourse sur l’or (ETF) ont reçu des entrées nettes constantes. Après avoir signalé une sortie nette de Rs 141 crore en novembre 2020, les ETF sur l’or ont reçu des entrées nettes constantes. En février, il a reçu un afflux net de Rs 491 crore et en janvier, a reçu Rs 625 crore, selon les données de l’Association of Mutual Funds en Inde.

Les ETF sur l’or affichent des entrées nettes malgré la baisse des prix des métaux jaunes sous-jacents. En fait, les prix de l’or ont chuté de 25% par rapport à un sommet historique de Rs 55, 922 pour 10 grammes le 7 août 2020. Alors, pourquoi les investisseurs parient-ils toujours sur l’or? Et si les investisseurs ont une allocation beaucoup plus élevée à l’or, devraient-ils en vendre maintenant?

Fondamentaux de l’or

L’or est considéré comme un actif refuge vers lequel les investisseurs se tournent en période d’aversion au risque accrue. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont augmenté en raison de la pandémie de Covid-19 alors que les investisseurs vendaient des actions et investissaient dans le métal.

Cependant, la reprise économique s’accélérant et la vaccination s’accélérant, l’incertitude diminue progressivement, faisant baisser les prix de l’or.

Himanshu Srivastava, directeur associé, Manager-Research, Morningstar India, affirme que l’or fonctionne comme un actif stratégique dans le portefeuille d’un investisseur, étant donné sa capacité à agir comme un diversificateur efficace et à atténuer les pertes lors de conditions de marché difficiles et de ralentissements économiques. C’est là qu’il puise son attrait de valeur refuge.

«Au cours de l’environnement d’investissement difficile de ces dernières années, l’or est apparu comme l’une des classes d’actifs les plus performantes, prouvant ainsi son efficacité dans le portefeuille des investisseurs. Comme on pouvait s’y attendre, cela a suscité l’intérêt des investisseurs. Maintenant que l’or a atteint son plus haut niveau historique atteint en août l’année dernière a fourni une bonne opportunité d’achat aux investisseurs, ce qui s’est traduit par un afflux net pour la catégorie en février », dit-il.

Devriez-vous acheter maintenant?

Une correction des prix de l’or peut être idéale pour acheter le métal. On devrait allouer jusqu’à 15% du portefeuille total en or et les investisseurs à long terme ne devraient pas s’inquiéter beaucoup de la volatilité à court terme des prix de l’or. Alors que la plupart des Indiens préfèrent investir dans le métal précieux sous forme physique, les ETF d’or des fonds communs de placement sont un moyen efficace d’investir dans le métal précieux.

Chirag Mehta, gestionnaire de fonds senior, Alternative Investments, Quantum AMC, affirme que les principaux rivaux de l’or – le dollar américain et les rendements obligataires américains – se sont raffermis tardivement, faisant mal au métal jaune. Cependant, cette tendance sera de courte durée. «L’environnement macro-économique caractérisé par des taux d’intérêt bas, un affaiblissement du dollar, une pression inflationniste croissante, une accumulation de dette et une expansion monétaire justifie une allocation à l’or qui reste un outil efficace de diversification du portefeuille et de contrepoids au papier-monnaie. Les investisseurs devraient certainement utiliser cette correction des prix de l’or pour construire leur allocation », dit-il. Mehta explique en outre qu’en dépit de la récente remontée des rendements, les taux d’intérêt réels restent à des niveaux historiquement bas. Étant donné que la route vers la reprise économique et l’immunité collective est longue, la Réserve fédérale a nié à plusieurs reprises toute diminution de ses achats d’obligations ou hausse des taux d’intérêt dans un proche avenir.

«Bien que la banque centrale ait jusqu’à présent choisi d’ancrer les taux à court terme et de laisser les forces du marché déterminer l’équilibre à long terme, il est possible qu’à l’avenir, elle opte pour le contrôle de la courbe des taux et impose des plafonds de taux d’intérêt sur les obligations à plus longue échéance afin pour éviter de faire dérailler la reprise économique. Combinez cela avec plus de dépenses avec la relance budgétaire de 1,9 billion de dollars de Biden et la folie infra attendue et vous avez des déficits en plein essor et une nouvelle augmentation de la dette qui maintiendra le dollar sous pression. Avec plus d’argent ruisselant vers l’économie réelle en raison des dépenses supplémentaires, le marché s’attend à une inflation robuste à l’avenir », explique Mehta, expliquant pourquoi les prix de l’or pourraient remonter à nouveau.

Bien que cela puisse être une bonne occasion d’acheter de l’or, les gens devraient-ils vendre une partie de leurs avoirs maintenant? Bien qu’une allocation de portefeuille allant jusqu’à 15% à l’or soit recommandée à tout moment, toute valeur supérieure à cela tend à avoir une utilité marginale décroissante dans le portefeuille. «Une allocation un peu plus élevée à l’or en ces temps incertains ne sera pas contre-productive. Mais ceux dont l’allocation est nettement plus élevée peuvent attendre un rebond des prix pour rééquilibrer leur portefeuille, étant donné que les prix actuels semblent tendus à la baisse compte tenu des fondamentaux macroéconomiques », déclare Mehta.