Metal Legends Anthrax annonce sa tournée britannique pour son 40e anniversaire

Anthrax apportera ses célébrations du 40e anniversaire en Europe en 2022, dont huit spectacles au Royaume-Uni. Les spectacles comprendront un set d’ouverture de Municipal Waste.

“Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas fait de rock’n’roll au Royaume-Uni et en Europe », a déclaré le batteur Charlie Benante, “mais nous revenons bientôt pour apporter le bruit à vous tous. Étant donné que nous ne pouvons pas y arriver avant 2022, nous allons nous assurer que chaque spectacle sera riche en événements. Nous ne jouerons pas seulement quatre décennies de chansons pour célébrer notre 40e anniversaire en cours – hé, nous allons vous raconter un peu d’histoire ! – mais nous en avons peut-être aussi de tout nouveaux pour vous. J’ai hâte de voir tous vos visages heureux et souriants !

« L’Europe a quelque chose de spécial », ajoute le chanteur Joey Belladonna. “Nos fans là-bas ont toujours été enthousiasmés par nos spectacles, et j’aime jouer plus que quiconque ne peut l’imaginer, nous attendons donc vraiment cette tournée avec impatience. »

Le mois dernier, il a été annoncé que Pandora a lancé son tout premier mode Artist Takeover en métal mettant en vedette les légendes du heavy-metal. Le cinq-pièces pionnier et primé aux GRAMMY est un premier choix approprié pour le mode inaugural du genre. Le mode Artist Takeover d’Anthrax sur la station Pandora’s Classic Metal est disponible en streaming dès maintenant.

Les membres fondateurs Scott Ian et Charlie Benante partagent leurs commentaires tout au long de leur prise de contrôle de Pandora’s Classic Metal, offrant un aperçu inédit de la réalisation de leurs albums. Les joyaux incluent l’histoire de la façon dont l’ouverture de l’album “AIR” a été ajoutée à la dernière minute à l’album d’Anthrax en 1985, Spreading The Disease, et pourquoi Benante a été inspiré pour reprendre la chanson de Trust “Antisocial”, qui est apparue sur l’album du groupe en 1988, State of Euphoria. Parmi d’autres opinions notables sur les chansons, Ian révèle sa chanson préférée d’Anthrax à jouer en direct, se souvient de l’écriture de sa première chanson d’amour, “Safe Home”, pour sa petite amie d’alors/maintenant épouse, et discute de la piste qui a été inspirée par un film de David Lynch. .

Visitez le site officiel d’Anthrax pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée européenne d’Anthrax :

Septembre 2022

27 Birmingham O2 Académie

29 Académie de Manchester

30 Glasgow O2 Académie

Octobre 2022

1 Hôtel de ville de Newcastle O2

3 Leeds O2 Academy

4 Nottingham Rock City

6 Bristol O2 Académie

8 Londres O2 Academy Brixton