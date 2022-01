Metallica, 21 pilotes, P!nk et bien plus pour le festival Bottlerock

Metallica sera rejoint par P!nk, Twenty One Pilots et Luke Combs en tête d’affiche du neuvième festival de musique de BottleRock Napa Valley, qui reprendra son programme traditionnel le week-end du Memorial Day après deux ans de perturbations et de report en raison du COVID-19 pandémie.

Le festival de la musique, du vin et de la gastronomie se tiendra du 27 au 29 mai à la Napa Valley Expo au 575 Third St. au centre-ville de Napa, a annoncé l’organisateur Latitude 38 Entertainment. Les billets pour le festival de trois jours seront mis en vente à partir de 10 heures le mardi 11 janvier sur le site Web de BottleRock Napa Valley.

Les autres faits saillants de la liste 2022 de plus de 75 actes musicaux de BottleRock comprendront Les corbeaux noirs, Kygo, Pitbull, Greta Van Fleet, Mont Westmore (avec Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 et Too $hort), Rainbow Kitten Surprise, CHVRCHES et Bleachers.

« Nous sommes heureux de ramener le goût de l’été aux fans de musique ici dans la Napa Valley », a déclaré Dave Graham, l’un des trois partenaires directeurs de Latitude 38, dans un communiqué. « Comme les fans s’y attendent, notre programmation 2022 a quelque chose pour tout le monde, avec une grande variété de genres qui offrent des artistes légendaires avec certains des artistes nouveaux et émergents les plus excitants au monde. »

La scène culinaire Williams Sonoma est également de retour à BottleRock, qui accueille des démonstrations de cuisine avec des chefs renommés, des célébrités, des artistes et des rock stars. Les détails sur la scène culinaire seront annoncés à une date ultérieure.

Les directeurs de Latitude 38 ont déclaré que BottleRock suivra toutes les directives locales et nationales en matière de santé et de sécurité COVID-19 en place au moment du festival, et communiquera toutes les exigences aux détenteurs de billets avant le festival.

Après avoir reporté puis annulé le BottleRock 2020, les organisateurs ont repoussé le festival 2021 de plus de trois mois aux 3 et 5 septembre. BottleRock est devenu de loin le plus grand rassemblement de spectateurs de la Napa Valley après que la Californie a rouvert son économie à la mi-juin et levé les limites strictes de taille de foule qu’elle avait imposées en mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus.

Visitez le site Web de BottleRock pour plus d’informations.