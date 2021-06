METALLIQUE a annoncé un certain nombre d’apparitions dans les festivals européens de l’été 2022.

La course de sept dates débutera le 15 juin 2022 à Copenhague, au Danemark Copenhague et se terminera le 8 juillet 2022 à Lisbonne, la NSA vivant.

METALLIQUE a déclaré dans un communiqué: “Nous avons attendu beaucoup trop longtemps pour dire ces mots – nous y retournons et annonçons enfin notre retour en Europe en 2022 !

« Inutile de dire que nous avons hâte de vous revoir tous en tant que notre ‘TALLICA La famille aura enfin la chance de se réunir en juin et juillet de l’année prochaine.

“Nous sommes impatients de monter à nouveau sur scène dans le cadre de la tradition séculaire des festivals de musique d’été et nous sommes ravis de voir certains de nos amis, nouveaux et anciens, à Copenhague, pop rose, Rochers de Florence, Rochers de Prague, Roche Werchter, Fou cool, et NSA vivant.

“Les dates sont énumérées ci-dessous, et les cinquièmes membres doivent s’assurer de vérifier tous les détails dans l’histoire du club pour savoir quand des préventes spéciales auront lieu. Quelques-uns des festivals sont déjà en vente et nous sommes heureux de les rejoindre leur fête… des informations sur quand et où vous pouvez acheter des billets sont répertoriées à côté de chaque spectacle.

“Restez à l’écoute, nous reviendrons bientôt pour continuer à ajouter à cette liste.

“Nous espérons que vous, votre famille et vos amis êtes en sécurité et en bonne santé, et prêts à passer au niveau supérieur, l’été prochain!”

METALLIQUE Dates de la tournée 2022 :

15 juin – Copenhague – Copenhague, Danemark



17 juin – Pinkpop – Landgraaf, Pays-Bas



19 juin – Firenze Rocks – Florence, Italie



22 juin – Prague Rocks – Prague, République tchèque



01 juil. – Rock Werchter – Werchter, Belgique



Juillet 06 – Mad Cool – Madrid, Espagne



Juil. 08 – NOS Alive – Lisbonne, Portugal

METALLIQUE devrait jouer plusieurs festivals américains en 2021, dont Plus fort que la vie, Réplique et Bienvenue à Rockville.

Novembre dernier, METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a déclaré au journaliste et CNBC donateur Kara Swisher qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que les émissions ne reviennent de leur pause induite par la pandémie, estimant que cela pourrait être un an “au plus tôt”.

“Comme nous devons malheureusement nous en accommoder, la dernière chose qui va arriver, ce sont de grands concerts, vous savez 20 000 personnes dans une arène, 50 000 personnes dans un stade”, Ulrich mentionné. Les événements sportifs en direct sont beaucoup plus faciles à ramener que les concerts, a-t-il ajouté, étant donné qu’ils sont “un peu plus ordonnés” qu’un spectacle de rock à guichets fermés.

« La bonne nouvelle sur le front des concerts en direct, quand METALLIQUE et d’autres groupes comme METALLIQUE rejouer de grands concerts dans une arène ou un stade, alors vous pouvez à peu près compter sur le fait que COVID, tel que nous le connaissons maintenant, est terminé », a-t-il ajouté.

