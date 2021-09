Metallica annonce le livre photo ‘L’album noir en noir et blanc’

Metallica ont annoncé un nouveau livre pour marquer le 30e anniversaire de « The Black Album » intitulé L’album noir en noir et blanc.

Le livre sera publié le 19 octobre via Reel Art Press. “Cette collaboration officielle avec Metallica et le photographe Ross Halfin est une célébration épique de l’un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des photographies classiques et inédites”, lit-on dans une description officielle.

“Il comprend des introductions de Ross Halfin, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted et Robert Trujillo.”

Halfin a photographié Metallica lors de leurs sessions « Black Album » dans les studios One On One à North Hollywood, puis a tourné des milliers de pellicules lors de la vaste tournée du groupe qui a eu lieu entre 1991 et 1993.

Selon NME, le photographe “a documenté le programme de représentation chargé, les coulisses, les répétitions, les interviews, les réunions du groupe et les voyages, ainsi que des portraits uniques du groupe”.

Dit Halfin, “Nous allions toujours dans des endroits et faisions des photos et nous nous arrêtions là où nous sentions que quelque part avait une ambiance… vous devez réaliser avec Metallica, il s’agit toujours de l’ambiance.”

Lars Ulrich a ajouté: “Au moment où les chansons et l’enregistrement se sont réunis, le niveau de confiance était à un niveau record et nous nous sentions mieux que jamais à propos de qui nous étions et de la façon dont nous nous considérions en ce qui concerne le fait d’être photographié.”

L’album noir en noir et blanc devrait être vendu à 49,95 $ et est disponible en version cartonnée (224 pages ; 12,5 x 9,5 pouces). Des exemplaires limités d’une édition de luxe signée seront également disponibles.

Pour célébrer le 30e anniversaire de « The Black Album », Metallica a sorti une compilation de reprises intitulée The Metallica Blacklist. Les 53 morceaux du projet trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis également entre les œuvres caritatives choisies par l’artiste et la fondation All Within My Hands de Metallica.

Précommandez The Black Album en noir et blanc.