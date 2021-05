Metallica annonce l’extension de son initiative de bourses Metallica

Metallica ont annoncé qu’ils étendaient leur initiative de bourses Metallica à un plus grand nombre de collèges communautaires aux États-Unis.

Lancée en 2019, l’entreprise est un partenariat entre la fondation All Within My Hands du groupe et l’American Association of Community Colleges dans le but de «réinvestir dans les communautés qui ont soutenu le groupe au cours des quatre dernières décennies».

Dans une déclaration publiée hier (25 mai), All Within My Hands a déclaré qu’ils élargissaient la portée de leur initiative après une année où elle “a dépassé les attentes”. Visitez le Tout entre mes mains site officiel pour plus d’informations.

L’initiative américaine des bourses Metallica bénéficiera désormais à 23 collèges communautaires en 2021, All Within My Hands prévoyant de faire un don de 1,6 million de dollars (1,1 million de livres sterling), qui ira à des «programmes [which are] conçu pour accompagner les étudiants en formation pour intégrer le marché du travail américain ».

«Les rapports finaux des 15 écoles en 2020 ont prouvé que, même avec les complications évidentes présentées par une pandémie, chaque école sélectionnée pour la subvention Metallica Scholars a modifié avec succès la programmation pour fournir aux étudiants des programmes d’apprentissage appliqué pertinents pour l’industrie et basés sur les demandes locales», le ajoute la déclaration.

« Le financement a servi plus de 1 000 étudiants dans des collèges communautaires à travers les États-Unis dans le cadre de programmes de formation professionnelle et technique l’année dernière, et les résultats ont dépassé les attentes.

Le leader de Metallica, James Hetfield, a déclaré que “c’était incroyable de voir ce programme continuer à grandir et à prospérer”.

« Je suis très reconnaissante d’entendre ceux qui bénéficient de notre subvention. Entendre leur histoire de doute à la direction. De ceux qui sont capables de poursuivre des études supplémentaires menant directement à un emploi valorisant. Cela nous a donné l’assurance que nous faisons la bonne chose et nous a incités à faire encore plus.

«Nous sommes très fiers et ravis de travailler avec d’autres écoles pour encourager encore plus de boursiers Metallica à exercer une profession dans les métiers spécialisés.»