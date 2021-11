Metallica annonce ‘The Metallica Black Box’

METALLIQUE a annoncé l’ouverture de The Metallica Black Box. Faisant ses débuts avec The Black Album Exhibition, la Black Box offrira une plongée profonde sans précédent et continue dans chaque ère de METALLIQUE du début des années 1980 à l’époque du garage jusqu’à son statut actuel de porte-drapeau du hard rock multi-platine remplissant les stades.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo « déballera » leurs collections, en retirant leurs artefacts préférés, les plus significatifs et personnellement significatifs d’un stockage soigné. Bien plus qu’une « passerelle » vers toutes choses METALLIQUE, The Metallica Black Box, en collaboration avec Inveniem et Authentique définitif, donnera accès aux souvenirs et aux expériences des membres du groupe eux-mêmes, car il transporte ceux qui entrent dans pratiquement tous les temps et lieux imaginables le long de la METALLIQUE continuum historique. Les fonctionnalités disponibles exclusivement dans la Black Box vont du virtuel au physique – des événements hebdomadaires en direct aux souvenirs signés extrêmement limités.

La boîte noire de Metallica est lancée avec l’exposition The Black Album, qui présente une collection d’articles destinés à être partagés à l’appui du 30e anniversaire de la Grammy-un album de 1991, 16 fois certifié platine, qui a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, mais reste incontesté comme l’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Dans les semaines, les mois et les années à venir, The Metallica Black Box s’aventurera progressivement plus profondément dans le METALLIQUE coffres. Son accès sans entrave se manifestera dans des expositions et des collections d’artefacts rares et d’éphémères, jamais vus ni entendus de vidéo/audio, et plus encore – tous dédiés aux différentes facettes de la METALLIQUE expérience : les sons, les visuels, les instruments, la culture et au-delà. Ces collectes permettront à la METALLIQUE fan de découvrir l’histoire du groupe d’une manière plus personnelle que jamais, offrant un aperçu des coulisses de qui METALLIQUE est, était et sera.

