Metallica annonce un concert intime exclusif à Hollywood, en Floride

Metallica jouera un concert « intime » le 4 novembre au Hard Rock Live du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Les billets pour le spectacle de théâtre de 7 000 places seront mis en vente le vendredi 30 juillet à 10 h 00 HAE, mais les membres du fan club de Metallica (également connu sous le nom de Fifth Members) peuvent obtenir les leurs plus tôt avec une prévente spéciale à partir du mercredi 28 juillet à 10 h 00. EDT.

Metallica a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis d’ajouter une nuit de plus au calendrier de la tournée cet automne. C’est tellement agréable de faire des plans pour prendre la route et nous avons hâte de vous voir tous là-bas en Floride. Continuez à regarder cet espace… nous avons quelques autres spectacles en préparation !!!”

Plus tôt dans le mois, Metallica a annoncé les détails de sa célébration massive de son 40e anniversaire. Le groupe marquera cette étape en invitant la famille mondiale Metallica de les rejoindre dans leur ville natale de San Francisco pour deux concerts uniques avec deux setlists différentes les 17 et 19 décembre au Chase Center. Les billets pour ces spectacles ne seront disponibles que pour les membres enregistrés du fan club du cinquième membre de Metallica.

Les spectacles du 40e anniversaire voient Metallica revenir au Chase Center pour la première fois depuis les concerts «S&M²» de septembre 2019 qui ont également servi d’inauguration du lieu. Il était impossible de ne pas remarquer que des fans de plus de 60 pays se sont rendus à City by the Bay et ont complètement envahi San Francisco pour le week-end « S&M² ».

Cette vague d’ondes positives du monde entier a inspiré Metallica à inviter ces cinquièmes membres – et cette fois, en plus des deux spectacles au Chase Center, les titans du métal organiseront d’autres événements musicaux et comiques en direct, des dégustations de whisky noirci et bien plus dans toute la ville pendant le long week-end de quatre jours de célébrations qui débutera le jeudi 16 décembre.

Formé en 1981 par le batteur Lars Ulrich et le guitariste/chanteur James Hetfield, Metallica est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents.

Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent Tue les tous, Chevaucher l’éclair, Marionnettiste, … Et Justice For All, Metallica (communément appelé The Black Album) et leur plus récent set studio, « Hardwired… To Self-Destruct », sorti en novembre 2016 et un hit n°1 dans 32 pays.

Précommandez Metallica (The Black Album) ici.