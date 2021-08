Metallica annonce un podcast détaillé sur “Black Album”

Comme si sortir un méga coffret et un album hommage couvrant tous les genres ne suffisait pas, Metallica célèbre le 30e anniversaire de leur séminal “Album noir” avec un podcast spécial appelé, Le podcast de Metallica.

Le groupe a annoncé le podcast sur les réseaux sociaux, taquinant que le premier des huit épisodes sera “bientôt”. Le teaser faisait également référence aux prochains épisodes sous le nom de “Volume One: The Black Album”, laissant potentiellement la porte ouverte pour les saisons futures.

“Cet album était la bonne combinaison de chansons, la bonne combinaison de producteur avec la bonne combinaison de désir, de ténacité, [and] gamme d’idées », a expliqué le batteur Lars Ulrich dans un clip teaser.

“La folie que nous faisons juste pour garder notre propre santé mentale, les gens s’y identifient et le fait qu’ils ne sont pas seuls et nous savons que nous ne sommes pas seuls est ce qui fait que tout se passe pour moi”, a déclaré le leader James Hetfield.

“Je vais rester assis là et continuer à jouer pendant 24 heures si j’en ai besoin”, a ajouté le guitariste Kirk Hammett en riant.

Le mois a été chargé pour le groupe, alors qu’ils se préparent pour la réédition de luxe de “The Black Album”, qui sera disponible dans une variété de formats, y compris une version super-luxe bourrée de démos, de mix alternatifs et d’enregistrements en direct. , entre autres bonus – le 10 septembre.

Coïncidant avec cette sortie, le groupe sort également La liste noire de Metallica, une compilation de 53 artistes reprenant des chansons du disque. En plus de Miley Cyrus, Elton John et Yo-Yo Ma qui ont tous collaboré à une interprétation de “Nothing Else Matters”, les autres artistes invités incluent Alessia Cara, Weezer, J Balvin, Phoebe Bridgers et Chris Stapleton.

Le groupe a également récemment annoncé qu’il interpréterait un concert “intime” le 4 novembre au Hard Rock Live au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Précommandez Metallica (The Black Album) ici.