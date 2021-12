Metallica atteint 1,3 milliard de streams Spotify en 2021

METALLIQUEla musique de a été diffusée 1,3 milliard de fois sur Spotify en 2021. C’est la troisième année consécutive que les chansons du groupe ont été jouées plus d’un milliard de fois sur le service de musique numérique sur une période de 12 mois.

Les médias sociaux des légendes du heavy metal ont révélé leur dernier exploit en streaming vendredi 31 décembre, ajoutant que « Avec tous les hauts et les bas de 2021, une chose est restée cohérente – vous avez écouté beaucoup de METALLIQUE sur @spotify ! Juste au moment où nous pensions que vous ne pouviez plus écouter, vous êtes allé nous prouver le contraire. Avec 112,2 millions d’heures de streaming, nous étions le meilleur artiste pour 1 million d’entre vous ! Honnêtement, nous ne savons même pas quoi dire. Mais un énorme MERCI, ‘TALLICA FAMILY se sent assez approprié en ce moment. Bonne année à vous tous; on se voit en 2022 ! #2021ArtistWrapped ».

En décembre 2012, METALLIQUE a rendu les neuf premiers de ses albums studio, ainsi que divers matériels live, singles, remix et collaborations, disponibles pour la première fois sur Spotify. Le mouvement était important parce que Sean Parker, qui a co-fondé Napster, a ensuite siégé au conseil d’administration de Spotify. METALLIQUE a mené une bataille avec Napster plus d’une décennie plus tôt à cause du partage illégal de la musique du groupe, ce qui a entraîné à la fois des poursuites judiciaires et une image publique endommagée du groupe.

Lors de la conférence de presse à New York annonçant la Spotify affaire le 6 décembre 2012 Parker et METALLIQUE le batteur Lars Ulrich sont apparus ensemble et ont apparemment enterré la hache de guerre. Ulrich dit : « Quand [Parker] et je me suis vu il y a quelques mois. Nous pouvions voir que nous avions été considérés comme des adversaires. Nous réalisons que nous avions beaucoup plus en commun et qu’il était grand temps de s’asseoir. . . Nous étions plus jeunes, peut-être un peu plus ignorants. Nous nous sommes assis et avons eu un cœur à cœur. »

Dans une déclaration sur son site Web, METALLIQUE a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de Spotify, qui a non seulement fait ses preuves, mais est de loin le meilleur service de streaming. »

METALLIQUE est en mesure de conclure ces accords directement puisque, à partir de 2012, le groupe a un contrôle total sur les bandes maîtresses de tous ses enregistrements audio et vidéo. Le groupe a également lancé son propre label, Enregistrements noircis.

METALLIQUELes deux concerts du 40e anniversaire de s ont eu lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre. Les deux spectacles présentaient des setlists différentes. Ils faisaient partie de METALLIQUE« San Francisco Takeover », une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

Formé en 1981 par le guitariste/chanteur James Hetfield et batteur Lars Ulrich, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charger », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Metallica (@metallica) Mots clés: métallisé Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).