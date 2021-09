Metallica + Beatles Mashup Act Beatallica sortira “The Devolver Album” en novembre

BEATALLICA, un acte de mashup satirique dont le schtick hilarant épouse les prouesses d’écriture de chansons de LES BEATLES au grondement rocailleux de METALLIQUE, sortira son quatrième album studio, “L’album Devolver”, le 12 novembre via Disques d’assaut de métal.

Un clip pour le premier single de l’album “Où et partout” est prévu pour la première le 1er octobre sur le groupe Youtube chaîne, ainsi que le lancement en précommande de l’album dans les formats susmentionnés sur beatallica.bandcamp.com. Toutes les précommandes d’albums numériques et physiques seront accompagnées d’un téléchargement instantané du single principal.

A l’arrivée de “L’album Devolver” et à quoi s’attendre de la nouvelle version, le groupe a émis le commentaire suivant : “BEATALLICA sont ravis d’être enfin libérés ‘L’album Devolver’ après de nombreuses années d’arrangement, de réarrangement et de dérangement de concepts !

« Notre relation avec METALLIQUE a été une bénédiction et nous les remercions pour leur soutien et leurs allocations.

“‘L’album Devolver’ aura tous les éléments du passé BEATALLICA enregistrements et plus encore. Les auditeurs comprendront le mélange entre la musique originale et les paroles et METALLIQUE compositions avec BEATLES sensibilités, style et influence. Thrash, lourd, malin, subversif et hesh, bien sûr !

“BEATALLICA sont composés d’auteurs-compositeurs très expérimentés et nous avons passé un bon moment à travailler sur du matériel original sur cette version.

“Notre premier single et vidéo pour « Où et partout » sortira bientôt.

“BEATALLICA sont pompés pour travailler avec Disques d’assaut de métal et nous sommes impatients de jouer en direct, à l’appui de ‘L’album Devolver’ avant trop longtemps ! Les informations et les dates des spectacles peuvent être trouvées sur beatallica.org et le merch sera sur beatallica.bandcamp.com. Bon sang ouais !!”

Produit par BEATALLICA, “L’album Devolver” a été enregistré à Hamtone Audio et conçu par Jeff Hamilton et Lodi Broekhuizen. Les tâches de mixage et de mastering étaient assurées par Flemball Rasmartin à Shane Olivo Audio et Justin Perkins à Maîtrise de la salle mystère, respectivement. L’œuvre d’art en couverture de “L’album Devolver” a été créé par Matt Wells de lizardmanart.com

“L’album Devolver” liste des pistes :

01. Dévoluteur



02. Play Me Overdrive Guitare



03. Jamais né



04. Partout et partout



05. Hesh aujourd’hui



06. Voici la vengeance



07. Numéro neuf



08. BCHC



09. La damnation d’Helleanor Hippie

Fin 2020, Disques d’assaut de métal ajouté avec beaucoup d’enthousiasme BEATALLICA à sa liste officielle de labels. MAR propriétaire André Bansal a été présenté pour la première fois à BEATALLICA en 2010, lorsque le groupe a fait une tournée sur la côte ouest et s’est produit au Key Club, aujourd’hui disparu, à West Hollywood; mettre sur le genre de performance qu’eux seuls peuvent. Ensuite, Bansal interviewé BEATALLICA et ont suivi leurs progrès au fil des ans alors qu’ils emmenaient leur spectacle sur la route partout dans le monde, recueillant une base de fans mondiale pour accompagner les tas d’éloges reçus des membres de METALLIQUE et autres, ainsi que des journalistes du monde entier.

En direct, BEATALLICA est sur le point de se produire au gigantesque Festival d’été dans leur ville natale de Milwaukee, Wisconsin, ce samedi 18 septembre. D’autres dates de concerts seront annoncées dans un proche avenir, alors que le groupe se prépare à jouer “Où et partout” à l’appui du nouveau record.

BEATALLICAle troisième album complet de , “Charge d’abbaye”, est sorti en avril 2013 via Oglio Records.

En 2005, les membres de BEATALLICA reçu l’aide de METALLIQUE le batteur Lars Ulrich dans leur différend avec Sony Musique plus de BEATALLICA« utilisation illégale » des compositions du groupe « sans autorisation ni licence ». Sony Musique accusé BEATALLICA de violer les lois sur le droit d’auteur, a exigé que leur webmaster paie des “dommages non spécifiés” et a forcé le FAI du groupe à fermer leur site Web. Grâce à Ulrichefforts de, BEATALLICA était bientôt de retour en ligne, et la débâcle juridique était terminée.

« Internet est un marécage de piratage, vous envoyez donc des lettres de cessation et d’abstention tout le temps », METALLIQUE avocat Pierre Paterno dit à l’époque. « Quelqu’un à Sony probablement vu ce site et envoyé une lettre et une fois qu’ils ont réalisé ce qu’il y avait dessus, ils ont décidé que ce n’était pas quelque chose qui valait la peine de se battre. Ils ont compris que c’est différent de quelqu’un qui vend BEATLES CD et ne pas payer de royalties.”

BEATALLICA leader Jaymz Lennfield (alias Michael ” Bricoler ” Tierney) dit plus tard Lecteur des villes fluviales qu’il croyait que la musique de son groupe avait la protection légale de la parodie. “Nous pensons que nous faisons quelque chose de nouveau, surtout au niveau des paroles”, a-t-il déclaré. “C’est définitivement un processus créatif… Légalement et créativement, ce genre de choses n’a jamais été fait auparavant.”

BEATALLICA est:

Jaymz Lennfield – chant, guitares



Grg Hammettson III – guitare solo, chœurs



Jimmy Ul-nic – batterie, percussions, choeurs



Dr Robert Stujillo – basse, chœurs

Crédit photo: Alex Weber