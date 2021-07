Metallica célébrera son 40e anniversaire avec deux spectacles à San Francisco réservés aux membres du fan club

METALLIQUE célébrera son 40e anniversaire avec deux spectacles spéciaux dans sa ville natale au Chase Center de San Francisco, en Californie, les 17 et 19 décembre pour les membres de leur fan club uniquement.

METALLIQUE a expliqué dans un communiqué: “Aussi difficile à croire, le groupe va tourner le grand 4 – 0 en octobre. C’est une chose folle de nous envelopper … c’est comme si hier nous montions sur scène en jouant notre première émission à Radio City à Anaheim, Californie, au printemps 1982 ! D’accord, ce n’était peut-être pas hier ; tant de choses se sont passées depuis Lars [Ulrich] et James [Hetfield] se sont réunis à l’automne 81… près de 2 000 spectacles sur sept continents, des succès époustouflants et des aventures tout-terrain folles. Cela a été une course folle et même si la plupart du temps, nous avons l’impression que nous ne faisons que commencer, nous sommes ravis de célébrer les quatre dernières décennies avec vous. Quelle meilleure façon de marquer cette étape que d’inviter le monde METALLIQUE Famille à nous rejoindre dans notre ville natale de San Francisco, en Californie, où nous jouerons deux sets différents au Chase Center les 17 et 19 décembre pour les cinquièmes membres uniquement !

“Nous étions tellement impressionnés par l’amour, le soutien et le dévouement qui nous ont été donnés au cours de la ‘S&M²’ concerts lorsque des fans de plus de 60 pays du monde entier se sont rendus à City by the Bay pour le week-end de septembre 2019. Vous avez complètement pris le contrôle de San Francisco et les vibrations incroyablement bonnes et le sens de la famille nous ont inspirés à vous inviter tous à venir dos! En plus de nos deux spectacles au Chase Center, nous organiserons d’autres événements musicaux et comiques en direct, des dégustations de whisky noirci et bien plus encore dans toute la ville pendant le long week-end de quatre jours de célébrations commençant le jeudi 16 décembre. Détails et les informations sur la billetterie pour ces divers événements seront annoncées au fur et à mesure de leur confirmation.

“Alors… nous parions que vous voulez savoir comment obtenir des billets, n’est-ce pas ? Les billets ne seront disponibles que pour les cinquièmes membres inscrits et, dans un effort pour que les choses soient aussi équitables que possible pour chaque membre qui souhaite y assister, les membres sont invités à participer pour gagner un code de réservation qui leur garantira la possibilité d’acheter des billets dans une vente privée fermée au public.Les gagnants de la réservation seront choisis au hasard et recevront par e-mail des informations supplémentaires et des instructions pour procéder à leur achat.

“Les gagnants auront la possibilité de choisir parmi des billets de deux jours pour accéder aux deux METALLIQUE spectacles au Chase Center ou des billets d’une journée pour le spectacle le 17 ou le 19 décembre. Des forfaits de voyage comprenant à la fois les billets et l’hébergement à l’hôtel seront également disponibles avec l’aimable autorisation de MetallicaTravel.com. Tous les membres seront limités à un achat maximum de deux billets de spectacle ou d’un forfait hôtel/billets (les options de forfait incluent deux ou quatre billets).

“Nous aurons tellement plus à vous raconter dans les mois à venir, mais pour l’instant, nous espérons que vous ouvrirez ces calendriers et planifierez de venir avec nous pour un long week-end inoubliable à San Francisco.

“Un mot sur COVID-19 : nous ne savons pas quelles seront les ordonnances locales concernant le statut des vaccins et/ou des tests en décembre 2021. Étant donné que ces règles et directives évoluent en permanence, nous mettrons à jour Metallica.com et enverrons à tous les acheteurs de billets un mettre à jour 30 jours avant les spectacles ce qui sera nécessaire, le cas échéant, pour entrer dans le spectacle. Cependant, en attendant, nous vous recommandons fortement de vous faire vacciner complètement avant la date du concert car ce sera le meilleur moyen de Gardez tout le monde en sécurité et en bonne santé et pour garder ce spectacle sur la route ! Visitez Vaccines.gov pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous. Nos amis en dehors des États-Unis devraient consulter leur pharmacie locale ou le site Web du gouvernement.

“Restez en sécurité et nous vous verrons en décembre à San Francisco!”

Formé en 1981 par le batteur Lars Ulrich et guitariste/chanteur James Hetfield, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair”, “Marionnettiste”, “… Et la justice pour tous”, “Métallique” (communément appelé The Black Album), “Charge”, “Recharger”, “Sainte Colère”, “Mort Magnétique” et “Câblé… pour s’autodétruire”, sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’un des honneurs musicaux les plus prestigieux au monde : le prix de la Suède Prix ​​de la musique polaire. METALLIQUEla dernière version de , le “S&M²” album et film, arrivé en août dernier seul Enregistrements noircis étiqueter. “S&M²” chroniques METALLIQUE et Symphonie de San Franciscoles 6 et 8 septembre 2019 “S&M²” concerts qui ont servi d’inauguration du Chase Center de San Francisco et réuni le groupe et Symphonie pour la première fois en 20 ans. “S&M²” redonne vie à ces émissions historiques, capturant plus de deux heures et demie de James, Lars, Kirk Hammett et Robert Trujillo en s’associant à près de 80 personnes Symphonie de San Francisco, légendaire directeur musical de l’orchestre Michael Tilson Thomas et chef d’orchestre Edwin Outwater.