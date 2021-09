Metallica confirmé en tête d’affiche du premier festival de téléchargement en Allemagne

Metallica sera la tête d’affiche de la toute première édition allemande du Download Festival lorsqu’elle aura lieu en 2022. Le premier Download Festival Germany aura lieu sur le circuit automobile d’Hockenheimring dans la vallée du Rhin le 24 juin de l’année prochaine. Le groupe du Nevada Five Finger Death Punch et le groupe de power metal suédois Sabaton sont également confirmés pour le moment. Les billets pour l’édition allemande du Download Festival seront mis en vente ce vendredi 17 septembre.

Le festival inaugural voit l’Allemagne rejoindre une liste croissante d’autres pays dans lesquels Download s’est étendu ces dernières années, avec des événements se déroulant en France, en Espagne, au Japon et en Australie.

Le site officiel de l’événement dit : « Download Festival Germany offre au genre métal authentique un nouveau foyer dans le légendaire Motodrom à Hockenheimring. Jusqu’à 10 grands artistes se produiront sur une immense double scène fin juin. »

Télécharger Festival UK devrait se dérouler du 10 au 12 juin de l’année prochaine à Donington Park, Leicestershire, avec en tête d’affiche KISS, Iron Maiden et Biffy Clyro. Plus tôt ce mois-ci, les organisateurs ont dévoilé une multitude de nouveaux actes à l’affiche, notamment A Day to Remember, Mastodon, Creeper, Code Orange et plus encore.

Plus tôt cette année, Frank Carter & the Rattlesnakes titré la première nuit de l’événement historique Download Pilot, qui a salué le retour des festivals de camping au Royaume-Uni.

L’événement d’une capacité de 10 000 personnes, qui a vu Carter et co rejoints par d’autres têtes d’affiche Bullet for My Valentine et Enter Shikari, a marqué le retour du légendaire festival de rock pour un pilote de camping de trois jours dans le cadre de la recherche initiale sur le coffre-fort retour de la musique live.

Metallica, quant à lui, a récemment célébré le 30e anniversaire de son album éponyme de 1991 – généralement appelé « The Black Album » – en publiant une réédition remasterisée.

Le groupe a également partagé The Metallica Blacklist, une énorme compilation de reprises qui a vu 53 artistes rendre hommage aux icônes du métal, dont Miley Cyrus, Phoebe Bridgers, Royal Blood, St. Vincent, IDLES, Weezer et bien d’autres.

Achetez ou diffusez « L’album noir ».