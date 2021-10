Metallica : copie dédicacée du coffret de luxe remasterisé « Black Album » pour collecter des fonds pour « All Within My Hands »

METALLIQUE a offert un rare exemplaire dédicacé du coffret de luxe remasterisé « The Black Album ». Cette rare copie dédicacée par le groupe du coffret de luxe remasterisé de l’album noir recueille des fonds pour le METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation alors qu’elle s’efforce de créer des communautés durables en soutenant l’éducation de la main-d’œuvre, la lutte contre la faim et d’autres services locaux essentiels.

Fandiem est une plateforme de collecte de fonds numérique qui exploite le pouvoir de la communauté des fans pour faire le bien dans le monde. Avec leur don à une organisation à but non lucratif sélectionnée, les fans sont inscrits pour gagner des expériences uniques avec leurs artistes, festivals, athlètes et créateurs préférés. Ce sont des opportunités qui n’étaient auparavant disponibles que pour quelques privilégiés, mais grâce au fandiem, elles sont attribuées au fan de tous les jours au cœur de la communauté.

Les Fandiem La fondation est un projet du Give Back Fund, une organisation nationale 501c3 qui encourage et facilite les dons de bienfaisance. le fonds de restitution octroie le produit des dons à l’association à but non lucratif partenaire de chaque campagne.

Dit Fandiem: « Où étiez-vous lorsque vous avez entendu pour la première fois l’un des plus grands albums de rock de tous les temps ? « Entrez Sandman » et ‘Triste mais vrai’. Maintenant, vous pouvez le refaire avec un extrêmement rare METALLIQUE exemplaire dédicacé du coffret de luxe remasterisé Black Album en édition limitée. l’ensemble est signé par James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, et Robert Trujillo. Cet objet de collection épique comprend du contenu inédit, des photos des coulisses dans un livre à couverture rigide, des produits sympas et plus encore ! Un superfan aura la chance de garder ce souvenir signé pour toujours. Nous savons. C’est génial.

« Qu’est-ce qui est aussi génial ? Soutenir des causes qui améliorent la vie dans le monde. C’est pourquoi chaque participation à gagner est également un don pour METALLIQUEest propre Tout entre mes mains fondation. L’organisation a été créée par des membres du groupe et se consacre à la création de communautés durables en soutenant l’éducation de la main-d’œuvre, la lutte contre la faim et d’autres services essentiels.

« Participez ici pour gagner un morceau de METALLIQUE l’histoire et le soutien des vies à l’échelle nationale.

Cette collecte de fonds exclusive se termine le lundi 1er novembre 2021.

