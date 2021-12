Metallica devient investisseur dans Triller Net

METALLIQUE, l’un des groupes de rock les plus influents de tous les temps, a annoncé qu’il est devenu un investisseur dans TrillerNet, société mère à Triller, VERZUZ, Combat de triade, Triller Fight Club, FIT, et d’autres grandes marques de médias. Les conditions de l’investissement sont confidentielles.

« METALLIQUE, Comme Triller, partage la même passion pour perturber le statu quo. Nous sommes ravis de les avoir comme partenaire, investisseur et maintenant actionnaire », a déclaré Mahi de Silva, TrillerNetle directeur général de. « METALLIQUE a toujours basculé, et nous voyons ce signal comme une véritable reconnaissance de la puissance du Triller effet, » de Silva a continué.

L’annonce de l’investissement fait suite à Triller‘s « Combat de triade »le premier événement très réussi de avec une performance de METALLIQUE le 27 novembre au Globe Life Field à Arlington, Texas. L’événement révolutionnaire hybride boxe-MMA / musique live a attiré un stade bondé, avec des combats à l’intérieur du ring triangulaire mettant en vedette Derek Campos, Frank Mir, Matt Mitrione, Mike Perry et Kubrat Pulev. Le spectacle a été produit par le lauréat Nigel Lythgoe, la « Club de combat » visionnaire et le producteur et la force créatrice derrière « Idole américaine » et « Donc tu penses pouvoir danser ».

Au cours de la dernière année, Triller‘s « Combat de triade » et « Club de combat » ont vendu plus de 3 000 000 de pay-per-views, ce qui en fait l’une des plateformes de sports de combat/divertissement les plus vendues.

« METALLIQUEla musique de s’intègre naturellement aux sports de combat, et dans Triller, nous avons trouvé le partenaire idéal », a déclaré Falaise Burnstein, co-gérant de METALLIQUE. « L’événement nous a ouvert les yeux sur une myriade de possibilités, et nous voyons la grandeur à venir pour Triller. Cet investissement représente notre confiance dans cet avenir commun. »

En plus de Triller Triade Combat, Triller a fait ses preuves dans la production de contenu de classe mondiale autour du Triller Fight Club et Triller Verzuz marques, mettant en vedette des artistes, des athlètes et des personnalités, et a construit un public large, croissant et re-ciblable de millions d’utilisateurs à travers le monde. Triller a déployé avec succès des solutions innovantes combinant in-site, pay-per-view (médias traditionnels et numériques), abonnement, sponsoring et monétisation publicitaire pour ses marques partenaires qui s’appuient sur TrillerLe réseau de créateurs diversifié et robuste de qui façonne le contenu et la culture à l’échelle mondiale. Triller a construit une plate-forme extensible pour le marketing, la publicité et l’engagement dans le commerce électronique, permettant aux marques de construire et d’optimiser l’ensemble du parcours client, de la sensibilisation au processus d’achat en passant par la fidélisation.

En outre, Triller a été rejoint par d’autres sommités musicales, y compris des investissements providentiels d’artistes célèbres tels que Marshmello, Le weekend, Snoop Dogg et Lil Wayne. Autre Triller les investisseurs comprennent des dirigeants notables de l’industrie de la musique tels que Shawn Gee (président de Live Nation Urbain), Anthony « Top Dawg » Tiffith (directeur général de TDE), Abe Burns (président de Non-conformiste numérique), Jacques Prince (PDG de Records de rap-a-lot), et Croire au numérique, entre autres.

