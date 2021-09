Metallica en tête d’affiche du tout premier festival allemand de téléchargement

METALLIQUE fera la une du tout premier Télécharger Allemagne festival, qui aura lieu le 24 juin 2022 sur le circuit automobile d’Hockenheimring près de Francfort. Sont également programmés SABATON et POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS.

Les billets seront mis en vente le vendredi 17 septembre au prix de 139 €.

L’édition britannique de Télécharger a été lancé en 2003 et a eu lieu à Donington Park dans le Leicestershire. Il attire chaque année environ 100 000 personnes.

Avant Télécharger, Donington Park a accueilli le Monstres du rock festival, créé au début des années 1980.

Télécharger festival a été fondé par Stuart Galbraith, Tom Pyke et Andy Copping, qui aurait choisi ce nom pour souligner qu’au 21e siècle, Internet fournit une connectivité au public du rock. En 2003, les billets du festival avaient même un code qui permettait de télécharger les morceaux joués au festival.

Télécharger a une mascotte officielle – le chien de téléchargement. Il apparaît dans les campings et sur le matériel promotionnel lié au festival — dépliants, billets, bannières de scène et marchandises diverses. Le nom du chien est Dexter.



