Cours de maître, la plate-forme de streaming où tout le monde peut apprendre des meilleurs au monde sur un large éventail de sujets, a annoncé aujourd’hui que METALLIQUE enseignera un cours sur le fait d’être un groupe. Pour célébrer le 40e anniversaire du groupe et en tant que premier groupe de rock à enseigner sur Cours de maître, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo réfléchira sur quatre décennies de transcendance, donnant aux membres une fenêtre sur leur parcours pour enseigner des stratégies pour grandir et rester ensemble en tant que groupe, collaborer de manière créative et maintenir une relation unique et intime avec une légion fidèle de fans. METALLIQUELa classe de est maintenant disponible exclusivement sur Cours de maître, où les abonnés ont un accès illimité à tous les 100+ instructeurs avec un abonnement annuel.

« Avec 40 ans de succès soutenu, METALLIQUE est sans doute l’un des plus grands groupes de tous les temps », a déclaré David Rogier, fondateur et PDG de Cours de maître. « Pour la première fois, METALLIQUE apportera Cours de maître membres tout au long de leur processus créatif dynamique, en enseignant des stratégies pour ce qu’il faut pour être un groupe et en démontrant comment des individus avec de grandes idées peuvent démarrer, maintenir et travailler ensemble en tant que collectif. »

Dans leur classe, METALLIQUE dévoilera les principes qui assurent la longévité en tant que groupe en étant des communicateurs efficaces, en gérant les critiques et en naviguant dans la collaboration. Décomposer certains de leurs plus grands succès, y compris « Entre Sandman » et « Marionnettiste », ils fourniront des techniques d’écriture de chansons, en guidant les membres à travers le processus d’une chanson, de sa conception en tant que riff à son arrangement final, avec des paroles, des solos et des moments de tension dynamique.

S’appuyant sur une base de fans internationaux dévoués, METALLIQUE plongera profondément dans la relation public-interprète, partageant des conseils sur la façon de se connecter avec les fans sur scène et en dehors, et comment cultiver et maintenir ces relations à vie. Leurs philosophies sur l’écriture de paroles, la création d’albums et le maintien des relations interpersonnelles d’un groupe au fil du temps aideront les musiciens en herbe à se réunir en une équipe créative unifiée. Les membres dans les domaines créatifs apprécieront les idées du groupe sur la façon d’offrir des commentaires constructifs, de communiquer efficacement lorsque de fortes personnalités sont impliquées et d’adopter une approche pragmatique des nécessités de l’entreprise. Après avoir partagé des histoires sur la transcendance du groupe et les clés d’une collaboration créative, METALLIQUE laissera les membres inspirés à penser à leurs propres collaborations créatives sous un nouveau jour avec une performance exclusive de six chansons.

« Nous maintenons notre lien depuis plus de 40 ans parce que nous avons beaucoup appris les uns sur les autres et sur nous-mêmes au fil du temps », a déclaré Hetfield, chanteur, guitariste rythmique et cofondateur de METALLIQUE. « Dans notre classe, nous enseignons non seulement Cours de maître membres comment nous écrivons des chansons et trouvons l’inspiration pour notre musique, mais comment les expériences que nous avons vécues ensemble ont contribué à une collaboration créative réussie. »

Formé en 1981 par Hetfield et Ulrich, METALLIQUE se classe comme l’un des groupes les plus prospères de tous les temps, ayant vendu plus de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 15 milliards de streams. METALLIQUE a sorti 10 albums studio, quatre albums live, un album de reprises, cinq pièces de théâtre prolongées, 37 singles et 39 clips. Ses six derniers albums studio ont fait leurs débuts consécutifs au n ° 1 du Billboard 200. Les prix et distinctions du groupe comprennent neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards et une intronisation en 2009 dans le Temple de la renommée du rock and roll. En 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : la Suède Prix ​​de la musique polaire. En 2017, METALLIQUE a établi le Tout entre mes mains fondation pour redonner aux communautés qui ont soutenu la bande. À ce jour, Tout entre mes mains a fait don de plus de 4 millions de dollars à des services locaux essentiels et à la lutte contre l’insécurité alimentaire, travaillant avec des partenaires du monde entier pour nourrir plus de 10 millions de personnes. De plus, le Initiative des boursiers Metallica a promis un total de 4,1 millions de dollars en subventions au profit de 23 collèges communautaires à travers les États-Unis Depuis 40 ans et plus, METALLIQUE a forgé un lien inébranlable de loyauté mutuelle avec ses légions de fans, représentés par le fan club du cinquième membre, qui compte plus d’un million de membres.

