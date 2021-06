Metallica et Guns N’ Roses en tête d’affiche du Hellfest

L’un des plus grands festivals de heavy metal/hard rock au monde, le Hellfest en France, revient en 2022. Les organisateurs rattrapent leur retard de deux ans en passant à deux week-ends en 2022 : du 17 au 19 juin et du 23 au 26 juin. Metallica, Guns N’ Roses, Faith No More, et Ongles de neuf pouces sont mis en titre.

Le groupe organisant l’événement a également écrit une note à côté de l’annonce de la programmation. « La frustration de deux ans sans festival nous a fait rêver encore plus grand de nos retrouvailles ! En 2022, nous vous proposons un nouveau format unique étalé sur 10 jours ! Jamais faite, cette formule restera, sans aucun doute, dans l’histoire des musiques dites « extrêmes » ! Deux fois plus historique, car cette formule n’est censée exister qu’en 2022 et ne se reproduira plus dans les années à venir.

« Cette édition exceptionnelle est aussi pour nous l’occasion de remercier les détenteurs de pass qui attendent depuis plus de 2 ans. Votre fidélité et votre confiance nous ont permis de continuer et nous n’avons pas assez de mots pour vous remercier. Il nous a semblé juste que vous accédiez à la vente des billets 24 heures avant la vente publique afin d’obtenir votre billet à coup sûr.

Les 350 groupes comprennent une poignée de noms réservés pour 2020 et bien plus encore, notamment Metallica, Nine Inch Nails, Faith No More, Deftones, Judas Priest, Guns N’ Roses, Mercyful Fate, Violet foncé, Scorpion, Alice Cooper, Megadeth, Korn, Converge: Blood Moon, Helloween, Hatebreed, Ministry, Whitesnake, Dropkick Murphys, Tendances suicidaires, Distorsion sociale, Rise Against, Bad Religion, The Exploited, Hatebreed, The Offspring, Opeth, Mastodon, Down, Skinny Puppy, Killing Joke, les distillateurs, SANTÉ, Kreator, Youth of Today, Cro-Mags, Slapshot, Higher Power, Anti-Flag, Agnostic Front, Turnstile, Touche Amore, Xibalba, Madball, Terror, Crowbar, Judiciary, Year of the Knife, Electric Wizard, Envy, Baroness, High On Fire, Black Mountain, Mono & the Joy Quail Quartet, OM, Pelican, Life of Agony, Inter Arma, Earth, Godflesh, Monster Magnet, The Obsessed, Eyehategod, Thou, Year of No Light, Nécrologie, Mort à tous, At The Gates, Grave, Gatecreeper, Forcé, Sepultura, Sacred Reich, Devin Townsend, Coroner, Dying Fetus, Misère Index, Dropdead, Katatonia, My Dying Bride, Carcasse, Napalm Death, Destruction, Incantation de sang, Mayhem, Abbath, Rotting Christ , Alcest, Triptykon, Cult of Fire, Midnight et L7. De plus, croyez-le ou non, beaucoup d’autres.

Pour les forfaits de billets et plus d’informations, visitez le site officiel de Fest Ticket.