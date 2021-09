Metallica et la marque de vêtements de travail Carhartt lèvent 377 450 $ pour l’initiative « Metallica Scholars »

Marque de vêtements de travail Carhartt fait équipe avec METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation cette fête du travail dans le but de former une nouvelle génération de travailleurs qualifiés. Un total de 377 450 $ a été amassé grâce aux ventes en ligne et sera remis à la fondation Chercheurs de Metallica programme d’éducation de la main-d’œuvre, qui relie les étudiants à un apprentissage pratique et fournit un soutien à 23 écoles via l’American Association of Community Colleges.

S’inspirant de l’annonce « musicians Wanted » de 1981 qui a formé METALLIQUE, Carhartt et Tout entre mes mains a créé une annonce de recherche visant à collecter des fonds et à mettre les gens en contact avec des opportunités de formation professionnelle. L’annonce réinventée mettait en vedette des membres du groupe de METALLIQUE jumelé à une copie qui rappelle l’annonce originale avec une sensation “We Want You” de l’époque de la guerre mondiale. Les chercheurs d’emploi et les partisans ont été invités à visiter Carhartt.com pour en savoir plus sur la façon de s’impliquer dans Chercheurs de Metallica.

En tant que l’un des plus grands groupes de tournée de tous les temps, METALLIQUE sait que les équipes de scène et les travailleurs qualifiés sont l’épine dorsale de l’industrie des événements en direct. Pour montrer à quel point ces emplois sont essentiels, Carhartt et Tout entre mes mains a recruté quelques chercheurs d’emploi chanceux pour construire une maquette METALLIQUE pièce de théâtre à Upstaging, Inc., une société de production et de transport qui aide à monter des spectacles pour certains des plus grands noms de l’industrie de la musique et du divertissement. L’expérience de l’atelier est documentée dans une vidéo, “Hard Rock Is Hard Work”, et donne un aperçu des divers emplois commerciaux lors d’événements en direct qui sont également transférables au marché du travail plus large – y compris le soudage et la fabrication, l’éclairage et l’électricité, la construction, transport et plus.

CarharttLa campagne de la fête du Travail est intervenue après que des millions de personnes dans l’industrie des événements en direct aient été mises au chômage alors que des concerts, des événements sportifs, des pièces de théâtre et tous les autres événements ont été fermés en raison de la pandémie. Le besoin s’applique également à l’ensemble du pays, car le Bureau of Labor Statistics des États-Unis signale 943 000 nouveaux emplois en juillet 2021, dont beaucoup sont dans des industries qui nécessitent une main-d’œuvre qualifiée.

« Pour constituer la main-d’œuvre de demain, nous devons connecter davantage de personnes à la formation et à l’éducation qui aident à pourvoir les emplois essentiels », a déclaré Janet Ries, vice-président du marketing chez Carhartt. « Avec notre partenariat, nous envoyons le message que que vous soyez au secondaire à la recherche d’un premier pas, ou sans emploi à la recherche d’un nouveau départ : venez rejoindre les métiers spécialisés. Quel meilleur moment pour recruter des demandeurs d’emploi dans ces des opportunités passionnantes et très demandées que le jour de la fête du Travail ?”

“Carhartt et Tout entre mes mains sont liés par notre passion commune pour le soutien à l’éducation de la main-d’œuvre », a déclaré Dr Edward Frank, directeur exécutif de Fondation Tout entre mes mains. “En tant qu’organisations vouées à offrir des opportunités, nous espérons étendre le Chercheurs de Metallica programme pour inclure encore plus d’écoles cette année et pour former encore plus d’étudiants en vue d’une carrière dans les métiers spécialisés.



MERCI @CARHARTT ! MERCI, ACHATS ! MERCI, PARTENAIRES #AWMH ! Vous avez amassé 377 450 $ et nous sommes ravis de transformer cela en plus de formation, d’outils et de certifications pour les personnes intéressées par les métiers spécialisés. #LaborDay #HardRockIsHardWork #MetallicaGivesBack #MetallicaScholars pic.twitter.com/LFywVGnD6k – Fondation All Within My Hands (@AWMHFoundation) 8 septembre 2021

Mots clés:

métallisé

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).