Metallica et la marque de vêtements Wolverine présentent leur collaboration Encore

Carcajou et METALLIQUE‘s Fondation Tout entre mes mains (AWMH) se réunissent pour célébrer et soutenir la future main-d’œuvre américaine avec une nouvelle collection de collaboration au profit de la Initiative des boursiers Metallica. La collaboration comprendra un tout nouvel assortiment en édition limitée de trois Carcajou des bottes, un sweat à capuche et un bonnet, ainsi qu’un t-shirt graphique avec METALLIQUE collaborateur Coeur de Brandon. Disponible en prévente dès aujourd’hui, la collection sera disponible le Mardi Je donne (30 novembre) sur wolverine.com/metallica.

Carcajou, la marque de bottes et de vêtements de 138 ans, s’est engagée de longue date à soutenir la prochaine génération de métiers spécialisés, et 50 % de toutes les ventes de la Les boursiers Wolverine x Metallica la collecte soutiendra la Initiative des boursiers Metallica — une importante initiative d’éducation de la main-d’œuvre qui fournit un soutien direct aux collèges communautaires pour améliorer leurs programmes d’enseignement professionnel et technique, en fournissant des compétences et des services aux étudiants qui cherchent à entrer dans un métier traditionnel ou un autre programme d’apprentissage appliqué. Depuis le lancement du partenariat en 2019, Carcajou a contribué plus de 300 000 $ au Initiative des boursiers Metallica.

« Nous sommes reconnaissants de contribuer à aider la main-d’œuvre mondiale à rester forte tout au long de la Initiative des boursiers Metallica, et Carcajou partage notre passion pour soutenir et célébrer les personnes qui sont l’avenir de la main-d’œuvre », a déclaré METALLIQUE‘s James Hetfield. « Ce partenariat continuera de mettre en lumière les possibilités offertes par les métiers spécialisés et d’aider les étudiants à se lancer dans des carrières enrichissantes et durables.

Inspiré du célèbre groupe de rock, l’édition limitée Les boursiers Wolverine x Metallica La collection comprend trois nouveaux modèles de bottes :

* Wolverine 1000 Mile Plain-Toe Rugged (400 $): Fabriquée à la main aux États-Unis avec du cuir Horween noir mat, cette botte classique a un bord en métal lourd avec des coutures bleues AWMH, une étiquette de languette en édition limitée, un coup-de-pied en métal et un Vibram robuste semelle extérieure.

* Botte de travail Wolverine Hellcat UltraSpring (150 $ / 155 $): Conçue pour les travailleurs de métier, cette botte est disponible à la fois avec un embout souple et un embout de sécurité, avec des détails métalliques et bleu AWMH.

* Wolverine Hellcat UltraSpring Wedge (165 $): Cette botte adaptée à tous les jours présente des détails métalliques et bleus AWMH dans un style compensé décontracté.

La collaboration comprend également un sweat à capuche et un bonnet personnalisés avec le Chercheurs de Metallica logo et un t-shirt graphique avec des illustrations de METALLIQUE collaborateur Coeur de Brandon. L’art conçu sur mesure est inspiré par METALLIQUEl’esthétique caractéristique de et présente une tête de mort et des os croisés en hommage aux programmes de métiers que la collection soutient à travers Chercheurs de Metallica.

Chacun des plus de 900 Chercheurs de Metallica les étudiants de tout le pays cette année recevront une paire de bottes de travail collaboratives et un t-shirt graphique dans le cadre du partenariat pour les célébrer et les remercier d’avoir suivi une formation dans les métiers.

« Nous sommes fiers de continuer à célébrer et à soutenir la prochaine génération de gens de métier qualifiés grâce à des partenariats avec des organisations et des initiatives exceptionnelles comme Chercheurs de Metallica, » mentionné Tom Kennedy, président de la marque mondiale pour Carcajou. « Nous esperons METALLIQUE Les fans adoreront et porteront cette collection avec fierté, sachant qu’ils se joignent à nous pour soutenir la future main-d’œuvre américaine. »

Cette année Les boursiers Wolverine x Metallica La collection est disponible dès maintenant en pré-vente sur wolverine.com/metallica.

