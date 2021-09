Metallica et Miley Cyrus se produisent ensemble sur “The Howard Stern Show”

Miley Cyrus et Metallica a interprété “Nothing Else Matters” en direct sur The Howard Stern Show pour célébrer le 30e anniversaire du disque éponyme du groupe, également connu sous le nom de “The Black Album”.

Pour The Metallica Blacklist, Cyrus a repris “Nothing Else Matters”, un jam downtempo du disque qu’elle joue lors de ses concerts depuis des années.

La liste noire de Metallica offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers Metallica – et fournit de nouvelles perspectives sur l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons sur les fans et les musiciens de toutes les rayures.

Les 53 titres de la Metallica Blacklist trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis également entre les œuvres caritatives choisies par l’artiste et la fondation All Within My Hands de Metallica.

La liste noire de Metallica est un hommage approprié et sans limites, qui présente des groupes qui ont partagé des scènes avec Metallica aux côtés d’artistes plus jeunes que l’album original. C’est un assemblage de musiciens vraiment stupéfiant, parfois déroutant, dont des dizaines n’ont rien en commun autre que la passion commune pour la musique qui les a réunis pour cet album : 1 Album. 12 chansons. 53 artistes. Possibilités illimitées. Le titre sera disponible dans des formats tels que numérique, quatre CD et une édition limitée de sept vinyles.

Pour commémorer le 30e anniversaire de l’album éponyme de Metallica, le LP primé aux Grammy Awards et certifié 16 fois platine a également reçu sa réédition définitive le 10 septembre via le propre Blackened Recordings du groupe. Remasterisé pour une qualité sonore ultime, The Black Album remaster est disponible en plusieurs configurations, notamment un double vinyle LP de 180 grammes, un CD standard et une édition étendue de 3 CD, un coffret numérique et un coffret de luxe en édition limitée.

Achetez ou diffusez la liste noire de Metallica.