Metallica et Nine Inch Nails en tête d’affiche Bienvenue dans la gamme Rockville

Metallica jouera deux nuits et Ongles de neuf pouces sera en tête d’affiche jeudi soir au festival Welcome to Rockville de cette année. L’événement a lieu à Daytona Beach, en Floride, du 11 au 14 novembre. Lynyrd Skynyrd, Rob Zombie, Social Distortion, Deftones, Disturbed, Staind, Lamb of God, Mastodonte, Anthrax, la progéniture, et Stone Temple Pilots se produiront également pendant les quatre jours du festival au Daytona International Speedway.

En 2019, Metallica a annoncé qu’il jouerait des stands de deux nuits dans cinq festivals de musique américains, dont Welcome to Rockville. Cependant, ces concerts ont été annulés en raison de la pandémie de Covid-19, donc Metallica tient maintenant cette promesse avec Welcome to Rockville en tête d’affiche les 12 et 14 novembre; les deux montrent la promesse d’avoir des ensembles «uniques». (Metallica jouera également deux spectacles à Louisville, le festival Louder Than Life du Kentucky.)

Nine Inch Nails ― qui a récemment annoncé des concerts en tête d’affiche à la fois à Louder Than Life et au Riot Fest de Chicago en plus de leurs concerts à Cleveland se produira lors de la soirée d’ouverture de Rockville le 11 novembre, avec Disturbed devant faire la une le 13 novembre.

Pour plus d’informations et les forfaits de billets, visitez le site Web officiel Welcome to Rockville.

Bienvenue dans la programmation de Rockville par jour:

Jeudi 11 novembre: Nine Inch Nails, Deftones, Cypress Hill, Stone Temple Pilots, Architectes, Petit-fils, Dorothy, Dead Sara, Spiritbox, Jeris Johnson, Brass Against, Teenage Wrist, Nascar Aloe, Siiickbrain, Dana Dentata, Eviter, Blame My Jeunesse, Collectif Contracult

Vendredi 12 novembre: Metallica, Rob Zombie, Social Distortion, Chevelle, Pennywise, Beartooth, Starset, Wage War, Ice Nine Kills, Crown The Empire, Ayron Jones, Amigo The Devil, Zero 9:36, Hyro The Hero, Tallah, Austin Meade, Ego Kill Talent, Atteindre NYC

Samedi 13 novembre: Disturbed, The Offspring, Staind, Lamb Of God, Demandant Alexandria, GWAR, Badflower, Fever 333, Atreyu, New Year Day, Bad Omens, Sick Puppies, 3Teeth, All Good Things, Joyous Wolf, Fame On Fire , Brkn Love, et plus encore TBA

Dimanche 14 novembre: Metallica, Lynyrd Skynyrd, Mudvayne, Mastodon, Anthrax, Falling In Reverse, Sleeping With Sirens, Code Orange, Dance Gavin Dance, Of Mice & Men, Jelly Roll, Fire From The Gods, Goodbye June, Alien Weaponry, Puissance supérieure, héros du groupe, survivre au soleil