Metallica et Tool ont utilisé des chiens renifleurs Covid pour la sécurité des tournées lors de récents spectacles

Selon Rolling Stone, METALLIQUE et OUTIL font partie des artistes qui ont recruté des chiens spécialement dressés pour détecter les traces de COVID-19 chez les membres de leur équipage, leur entourage ou toute autre personne qui pénètre dans les coulisses.

METALLIQUE a embauché une entreprise basée dans l’Ohio, Biodétection K9, pour ses concerts d’automne à Fort Lauderdale et à Atlanta, ainsi qu’aux concerts du 40e anniversaire du groupe à San Francisco le mois dernier.

« Jusqu’à présent, touchez du bois, les chiens l’ont fait sortir du parc », dit John Peets de Q Prime, la société de gestion qui représente METALLIQUE. « Nous n’avons eu aucun chien qui manque à personne. »

Biodétection K9 utilise des chiens pour détecter des virus, des bactéries et des champignons depuis plus d’une décennie en partenariat avec le Département américain de l’agriculture et d’autres agences gouvernementales. La société prévoit de canaliser les efforts vers le déploiement d’actifs canins de détection de COVID dans le monde entier, aidant la population en général à reprendre les événements sociaux et sportifs en toute sécurité. Pour l’avenir, ils prévoient de relever les défis biologiques et médicaux à venir de manière durable, révolutionnant la façon dont le monde perçoit la capacité d’un chien à détecter et à prévenir les problèmes de santé à l’échelle mondiale.

Biodétection K9 les chiens sont entraînés spécifiquement pour COVID-19 et ses diverses souches, et ne répondent pas aux grippes et rhumes saisonniers.

Les chiens ne sont pas habitués à fouiller de grandes foules, juste des groupes gérables.

« Nous ne cherchons pas des stades entiers ; ce n’est pas pour cela que nous sommes là », Shawn Reed, le directeur de la formation et des opérations de Biodétection K9, a déclaré SWVA Today. « Je ne prends pas un chien pour fouiller une foule de 60 000 personnes. »

