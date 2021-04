Metallica faisait partie des sujets spécialisés du jeu-questionnaire britannique “ Mastermind ”

METALLICA était un sujet spécialisé dans le légendaire jeu-questionnaire britannique “Cerveau”, où les candidats font face à une inquisition sur le sujet qu’ils ont choisi,

Sur l’épisode 29 de “Cerveau”, Chef de cabinet généraliste Mohan Mudigonda a choisi les géants du métal de la région de la baie de San Francisco comme sujet de spécialité, répondant à autant de questions de l’hôte John Humphrys sur le groupe que possible en deux minutes. Les autres candidats ont choisi des sujets spécialisés sur Christopher Eccleston, la vie et les œuvres de Beatrix Potter et les guerres gréco-perses.

Mohan aurait obtenu huit réponses correctes sur 10 possibles.

Vous pouvez trouver les questions ci-dessous (telles que transcrites par Kerrang!), Et continuer à faire défiler vers le bas pour obtenir les bonnes réponses:

1) METALLICA voyagé à travers l’Amérique à New York pour enregistrer leur premier album studio, et il est sorti sur le Megaforce label en 1983. Quel est le titre de l’album?

2) Avant sa carrière musicale, METALLICA le batteur Lars Ulrich a essayé de devenir un sportif professionnel et est allé dans une académie dédiée en Floride. Son père était un professionnel du même sport. Quel sport?

3) En 1983, l’exécutif a signé METALLICA à son Musique pour les nations label – une entreprise britannique indépendante spécialisée dans la musique rock et heavy metal? Le groupe a ensuite sorti chacun de ses trois premiers albums sur le label au Royaume-Uni.

4) Quand METALLICA limogé leur guitariste principal Dave Mustaine du groupe, ils l’ont remplacé par Kirk Hammett, qui avait auparavant joué dans un autre groupe de thrash metal. Les deux groupes avaient joué sur le même projet de loi dans la région de la baie de San Francisco. Quel est le nom du groupe?

5) METALLICAalbum de 1988 “…Et la justice pour tous” a été le dernier à présenter une piste avec un crédit pour son bassiste Cliff Burton. La piste a été construite avec divers enregistrements Burton avait fait avant sa mort en 1986. Quel est son titre?

6) On The Black Album – sorti en 1991 – METALLICA a travaillé pour la première fois avec un producteur canadien auparavant mieux connu pour son travail avec des groupes tels que MOTLEY CRUE et LE CULTE. Il a continué à produire d’autres METALLICA des albums tels que “Charge” et “Recharger”. Quel est son prénom?

7) La pochette de l’album de 1996 “Charge” présente une œuvre d’art abstrait controversée qui a été produite en partie avec du sang de bovin. Quel artiste a créé l’œuvre originale?

8) En 2010 METALLICA tourné avec ANTHRAX, MEGADETH et TUEUR, et un ensemble de DVD a été publié plus tard de l’un des concerts à Sofia, en Bulgarie. Le nom de la tournée était un terme qui avait souvent été appliqué aux groupes collectivement; quel nom?

9) En 2013, le groupe a commencé la tradition d’une METALLICA soirée en collaboration avec une équipe de baseball des ligues majeures. Le groupe joue généralement l’hymne national et lance le premier terrain de baseball avant le début du match de baseball. Quelle équipe de baseball?

10) En 1988 METALLICA tourné leur premier clip vidéo pour accompagner une chanson de leur album “…Et la justice pour tous”. La vidéo terminée utilisait des extraits du film “Johnny a son arme”. Quelle chanson?

Réponses:

1) Tuez-les tous



2) Tennis



3) Martin Hooker



4) Exode



5) Vivre, c’est mourir



6) Bob Rock



7) Andres Serrano



8) Les quatre grands



9) Géants de San Francisco



10) Un



#MASTERMIND Double Bill ce soir! Candidats à la PREMIÈRE demi-finale de ce soir: Claire Murphy, Mohan Mudigonda, Frankie Fanko et Maxim Hughes, répondant à: Christopher Eccleston, Metallica, La vie et les œuvres de Beatrix Potter et les guerres gréco-persanes. Connectez-vous à 20h sur @BBCTwo. pic.twitter.com/cqEqMHcKOP – Mastermind (@MastermindQuiz) 19 avril 2021

